مبروك عطية يفجر مفاجأة عن علاج السحر: موجود في كل بيت (فيديو)



وأضاف "عطية" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن ملاكين نزلا لرسول الله والذي كان يريد أن يبرأ من السحر الذي صنعه له ساحر يهودي يدعى لبيب وأن هاتين السورتين نزلتا ليتعوذ بهما المسلمين، مؤكدا أن النبي قال من يتعوذ بهم لا يصبه سحر إلى يوم القيامة.



ونقل مبروك عطية عن المفسر سليمان بن عمر العجيلي صاحب كتاب "الفتوحات الإلهية" قوله: "ولم يعد على الأرض منذ رسالة محمد كتاب في السحر صحيح".



وأضاف قائلا: "يبقى العلاج في بيتكم وفي القرآن"، معتبرا أن السحر واللجوء للسحرة، ليس مجرد إثم كبير ولكنه أقرب للشرك.

