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مبروك عطية يفجر مفاجأة عن علاج السحر: موجود في كل بيت (فيديو)
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:28 ص
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جرجس ميلاد
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فجر الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، مفاجأة حول العلاج بالسحر، قائلا إنه موجود في كل منزل.
وأضاف "عطية" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن ملاكين نزلا لرسول الله والذي كان يريد أن يبرأ من السحر الذي صنعه له ساحر يهودي يدعى لبيب وأن هاتين السورتين نزلتا ليتعوذ بهما المسلمين، مؤكدا أن النبي قال من يتعوذ بهم لا يصبه سحر إلى يوم القيامة.
ونقل مبروك عطية عن المفسر سليمان بن عمر العجيلي صاحب كتاب "الفتوحات الإلهية" قوله: "ولم يعد على الأرض منذ رسالة محمد كتاب في السحر صحيح".
وأضاف قائلا: "يبقى العلاج في بيتكم وفي القرآن"، معتبرا أن السحر واللجوء للسحرة، ليس مجرد إثم كبير ولكنه أقرب للشرك.
وأوضح الداعية الإسلامي، أن السحر انتهى بنزول أية المعوذتين، قائلا: " عندنا التاريخ الذي انتهى فيه السحر والأعمال السحرية والهبل اللي كابس على أنفسنا ليل ونهار وذلك في اليوم الذي نزلت فيه المعوذتين.
وأضاف "عطية" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن ملاكين نزلا لرسول الله والذي كان يريد أن يبرأ من السحر الذي صنعه له ساحر يهودي يدعى لبيب وأن هاتين السورتين نزلتا ليتعوذ بهما المسلمين، مؤكدا أن النبي قال من يتعوذ بهم لا يصبه سحر إلى يوم القيامة.
ونقل مبروك عطية عن المفسر سليمان بن عمر العجيلي صاحب كتاب "الفتوحات الإلهية" قوله: "ولم يعد على الأرض منذ رسالة محمد كتاب في السحر صحيح".
وأضاف قائلا: "يبقى العلاج في بيتكم وفي القرآن"، معتبرا أن السحر واللجوء للسحرة، ليس مجرد إثم كبير ولكنه أقرب للشرك.
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