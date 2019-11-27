Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:15 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

تستمر منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء وذلك بعد بدايتها بالأمس، حيث ضمنت بعض الأندية صعودها لدور الثمن نهائي قبل جولة واحدة من دور المجموعات.


وكان قد نجح فريق ليفربول في التتويج بالنسخة الماضية من دوري ابطال اوروبا بعد الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.


ترتيب المجموعة الأولى :-

تعادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع فريق ريال مدريد الإسباني بنتيحة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد، وانتهت أيضا المباراة بين فريق جالطة سراي التركي وفريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدف لكل فريق.


1- باريس سان جيرمان 13 نقطة.
2- ريال مدريد 8 نقاط.
3- كلوب بروج 3 نقاط.
4- جالطة سراي نقطتين.


ترتيب المجموعة الثانية :-

حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزا كبيرا على حساب فريق النجم الاحمر الصربي بنتيجة 6-0، وفاز فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي على فريق اولمبياكوس اليوناني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.


1- بايرن ميونيخ 15 نقطة.
2- توتنهام هوتسبير 10 نقاط.
3- النجم الاحمر 3 نقاط.
4- اولمبياكوس نقطة واحدة.


ترتيب المجموعة الثالثة :-

تعادل فريق مانشستر سيتي مع فريق شاختار دونستك الأوكراني بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ببنما حقق فريق اتالانتا فوزا هاما على فريق دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.


1- مانشستر سيتي 11 نقطة.
2- شاختار دونستك 6 نقاط.
3- دينامو زغرب 5 نقاط.
4- اتالانتا 4 نقاط.


ترتيب المجموعة الرابعة :-

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا هاما على فريق أتليتكو مدريد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب اليوفي أرينا، بينما فاز فريق بايرن ليفركوزن الألماني على فريق لوكوموتيف موسكو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.


1- يوفنتوس 13 نقطة.
2- أتليتكو مدريد 7 نقاط.
3- بايرن ليفركوزن 6 نقاط.
4- لوكوموتيف موسكو 3 نقاط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس يلا شوت ريال مدريد يلا شوت حصري يلا شوت الجديد هدف رونالدو اليوم هازارد نييجة مباراة ريال مدريد اليوم نيمار نتيجة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد نتيجة مباراة مانشستر سيتي نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان نتيجة مباراة باريس سان جيرمان نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا مورينيو وتوتنهام ملخص مباراة ريال مدريد مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم مشاهدة مباراة يوفنتوس مشاهدة دوري أبطال أوروبا مباريات دوري أبطال أوروباالقادمة

أخبار تهمك

عاجل - تعليق ناري من مرتضي منصور بشأن إقالة ميتشو

منذ حوالي 5 ساعات

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر paris saint germain vs real madrid live free

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بث مباشر beIN SPORTS الان REAL MADRID VS PSG «دوري أبطال أوروبا»

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد «1» وباريس سان جيرمان «1» بث مباشر beIN SPORT HD

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

زانيتي يتوعد برشلونة بتصريحات نارية بعد قرعة دوري الأبطال

مانشستر سيتي يهزم دينامو زغرب بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات الامس دوري أبطال أوروبا

٥ نجوم خطفوا الأضواء في ليلة دوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء 22/10/2019

مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

09:15 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status