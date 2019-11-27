موعد مباراة عمان والبحرين اليوم في كأس الخليج العربي.. مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر Saudi Arabia

تفتتح اليوم مباريات الجولة الأولي للمجموعة الثانية من بطولة خليجى 24 بلقاء قوي يستضيفه ملعب عبدالله بن ناصر بن خليفة بقطر، يجمع بين منتخبي عمان والبحرين، فى لقاء هو الأول للمنتخبين فى مباريات البطولة التى إنطلقت امس.







موعد مباراة عمان والبحرين ببطولة خ ليجي 24





يقام لقاء عمان والبحرين على ملعب عبدالله بن ناصر بن خليفة فى تمام الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين ببطولة خليجي 24



يستضيف ملعب عبدالله بن ناصر بن خليفة مباراة منتخبي عمان والبحرين فى تمام الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 المفتوحة والكأس.





المجموعة الثانية ببطولة خليجي 24



عمان



الكويت



البحرين



السعودية.





وأفتتحت امس بطولة خليجى 24 بمباراتين، الأولى جمعت بين منتخب قطر ومنتخب العراق وإستطاع المنتخب العراقي من الفوز بهدفين لهدف، بينما فى اللقاء الثانى إستطاع منتخب الإمارات الفوز على منتخب اليمن بثلاثيه دون رد.