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موعد مباراة عمان والبحرين اليوم في كأس الخليج العربي.. مشاهدة مباراة عمان والبحرين بث مباشر Saudi Arabia

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:11 ص
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عمان والبحرين
عمان والبحرين
محمد جمال
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تفتتح اليوم مباريات الجولة الأولي للمجموعة الثانية من بطولة خليجى 24 بلقاء قوي يستضيفه ملعب عبدالله بن ناصر بن خليفة بقطر، يجمع بين منتخبي عمان والبحرين، فى لقاء هو الأول للمنتخبين فى مباريات البطولة التى إنطلقت امس.


موعد مباراة عمان والبحرين ببطولة خليجي 24


يقام لقاء عمان والبحرين على ملعب عبدالله بن ناصر بن خليفة فى تمام الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة عمان والبحرين ببطولة خليجي 24

يستضيف ملعب عبدالله بن ناصر بن خليفة مباراة منتخبي عمان والبحرين فى تمام الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت السعودية والسادسة ونصف بتوقيت الإمارات والثالثة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 المفتوحة والكأس.


المجموعة الثانية ببطولة خليجي 24

عمان

الكويت

البحرين

السعودية.


وأفتتحت امس بطولة خليجى 24 بمباراتين، الأولى جمعت بين منتخب قطر ومنتخب العراق وإستطاع المنتخب العراقي من الفوز بهدفين لهدف، بينما فى اللقاء الثانى إستطاع منتخب الإمارات الفوز على منتخب اليمن بثلاثيه دون رد.


ويشار أن منتخب السعودية سيواجه منتخب الكويت اليوم الاربعاء أيضا فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية.
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