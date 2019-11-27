Advertisements
Advertisements
Advertisements

فنانة مصرية شهيرة تفاجئ فجر السعيد بزيارتها في المستشفى

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

قامت الفنانة ريم البارودي، بزيارة الكاتبة الكويتية فجر السعيد، أثناء توجداها بمستشفى بباريس لاستكمال باقي علاجها.

وانتشر مقطع فيديو لزيارة ريم البارودي، لفجر السعيد، في باريس وكانت معها باقة ورد، عبر موقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت ريم البارودي في الفيديو، وهي تقوم بإهداء فجر السعيد ورد، وتقول لها وجعتي قلوبنا عليكي، كما تقدم باقة من الورد قامت بشرائه الفنانة وفاء عامر.

وكانت فجر السعيد، طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية، في باريس.

وكتبت فجر السعيد قائلة: "العملية التي أجريتها ليست سهلة، إنها عملية كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات خذوني من الغرفة الساعة 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفة 12 بالليل توقيت باريس.. الدكتورAlexander RAULT يقول العملية الأولى كانت To Save Live لأن وضعي الصحي كان سيء جدًا وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة".



فنانة مصرية شهيرة تفاجئ فجر السعيد بزيارتها في المستشفى
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ فجر السعيد بزيارتها في المستشفى
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ فجر السعيد بزيارتها في المستشفى
فنانة مصرية شهيرة تفاجئ فجر السعيد بزيارتها في المستشفى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فجر السعيد الفجر الفني البارودي

أخبار تهمك

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تعليق ناري من مرتضي منصور بشأن إقالة ميتشو

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بث مباشر beIN SPORTS الان REAL MADRID VS PSG «دوري أبطال أوروبا»

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر paris saint germain vs real madrid live free

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد «1» وباريس سان جيرمان «1» بث مباشر beIN SPORT HD

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 16 ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"أنا القمر".. ريم البارودي تتجاهل خبر انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

ريم البارودي تكشف لأول مرة سر امتناعها عن الظهور مع بسمة وهبة في "شيخ الحارة" (فيديو)

ريم البارودي "أنيقة" في جلسة تصوير جديدة

ماذا قالت ريم البارودي لـ فجر السعيد في أزمة مرضها؟

الظهور الأول لـ"فجر السعيد" في العناية المركزة

فجر السعيد تطمئن جمهورها على حالتها الصحية وممارسة حياتها الطبيعية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

09:15 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status