فنانة مصرية شهيرة تفاجئ فجر السعيد بزيارتها في المستشفى













قامت الفنانة ريم البارودي، بزيارة الكاتبة الكويتية فجر السعيد، أثناء توجداها بمستشفى بباريس لاستكمال باقي علاجها.وانتشر مقطع فيديو لزيارة ريم البارودي، لفجر السعيد، في باريس وكانت معها باقة ورد، عبر موقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهرت ريم البارودي في الفيديو، وهي تقوم بإهداء فجر السعيد ورد، وتقول لها وجعتي قلوبنا عليكي، كما تقدم باقة من الورد قامت بشرائه الفنانة وفاء عامر.وكانت فجر السعيد، طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية، في باريس.وكتبت فجر السعيد قائلة: "العملية التي أجريتها ليست سهلة، إنها عملية كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات خذوني من الغرفة الساعة 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفة 12 بالليل توقيت باريس.. الدكتورAlexander RAULT يقول العملية الأولى كانت To Save Live لأن وضعي الصحي كان سيء جدًا وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة".