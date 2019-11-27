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«100 عام من الحلم».. كتاب يوثق حكايات أساطير الكرة المصرية في أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:41 ص
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بوابة الفجر
إسراء شاكر
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يشهد معرض القاهرة الدولي في يناير المقبل صدور كتاب «100 عام من الحلم» للكاتب الصحفي الشاب عمر البانوبي.


«100 عام من الحلم» كتاب يصدر عن دار الوطن للنشر والتوزيع ويستعرض ويؤرخ لمائة عام من قصص وأسرار نجوم وأساطير كرة القدم المصرية في الأندية الأوروبية بدءا من العام 1908 وحتى العام 2008 على لسان أبطالها.


ويكشف نجوم كرة القدم المصرية تفاصيل وكواليس خروجهم للاحتراف الأوروبي والمعاناة التي صدمتهم في البدايات وكذلك لحظات التألق والوصول للعالمية وأسباب العودة إلى مصر من خلال أحاديث مطولة أجراها الكاتب ويستعرضها أصحابها للمرة الأولى.


كما يحتوى الكتاب على أحاديث مع أساطير الكرة الأوروبية ممن زاملوا نجوم الكرة المصرية في فترات احترافهم وكذلك مدربيهم وحتى منافسيهم في الدوريات الأوروبية المختلفة.


عمر البانوبي كاتب صحفي ببوابة أخبار اليوم، وباحث دراسات عليا في مجال الإعلام، وصاحب تجربة فريدة في الدوري الإنجليزي من خلال عمله منسقا إعلاميا لنادي هال سيتي الإنجليزي في الفترة من 2013 وحتى 2018 وله أكثر من 250 حوار مع نجوم الكرة العربية والعالمية.

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