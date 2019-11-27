عزوز عادل لـ "الفجر الفني": أحب العمل النقابي كثيرا.. فتحي عبد الوهاب مكسب كبير فى حياتي.. وهذه مقولة الزعيم لي (حوار)

نهنئك على مشاركتك فى مسلسل"حواديت الشانزليزيه".. كيف كانت تجربتك في هذا العمل؟



ما الشخصية التى تجسدها خلال مسلسل "حواديت الشانزليزيه"؟ وكيف تم ترشيحك لهذا الدور؟



هل مرت عليك تجربة حب من طرف واحد مثل شخصية "إسماعيل"؟



هل توقعت أن يصبح المسلسل 'ترند'على جوجل خلال أيام قليلة من عرضه؟



هل تابعت ردود أفعال الناس على شخصيتك "إسماعيل"؟



وهل من الأفضل أن الفنان ينوع من الأدوار التى يقدمها.. وما رأيك فى محمد سعد وتجسيده لشخصية "اللمبي" أكثر من مرة؟





أري أن محمد سعد ظلم من وضعه فى شخصية "اللمبي" فهو شخص لديه أدوات وإمكانيات عاليه وشهد ذلك فى آخر عمل له "الكنز"، فالمنتجين هما سبب ذلك لأنهم فرضوا عليه هذه الشخصية لأنها حققت نجاحاً كبيراً واعتمدوا عليها فى الربح.



ومن وجهة نظرك لابد أن يرفض الممثل الأدوار المتشابهة التى تعرض عليه؟

اتذكر مقولة الفنان عادل إمام دائماً كان يقول لي" عشان تفضل موجود قوة الرفض أهم من القبول"، وهذا معناه أننا لابد من انتقاء الأدوار واختيار الأدوار التى ستضيف لنا.



من من الممثلين القدامي كنت تتمنى العمل معه؟

كنت أتمنى أن أقف أمام الفنان أحمد زكي، محمود عبد العزيز، خالد صالح .



ومن من الممثلين والمخرجين حاليًا تتمنى العمل معاهم خلال مسيرتك الفنية؟

أتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام، وأتمنى تكرار التجربة مع أحمد عز مرة ثانية.



ومن المخرجين "حسين المنباوي، محمد ياسين، تامر محسن د، هانى خليفة، شريف عرفة، كاملة أبو ذكرى.



هل تربطك علاقة بالفنان أحمد عز؟

بداية معرفتي به كانت فى المسلسل الذي قمنا بعمله سوياً "أبو عمر المصري" عندما كنت أقوم بعمل مشهد في البداية شاهدني وسأل المخرج أحمد خالد موسي عني وقال أريد أن أتعرف عليه فهو ممثل شاطر، وعندما قمت بالانتهاء من المشهد تعرفنا على بعض ومن هذا اليوم أصبحنا أصدقاء، رشحني لفيلم الممر وأعطاني رقم مديرة أعماله ولكن لم نتواصل مع بعض وحزن كثيراً بعد ذلك عندما علم أنيي لم أتواصل مع أحد أو لم يتواصل معي أحد.



وما رأيك فى فيلم الممر ..هل شاهدته؟

بالتأكيد شاهدته، فهو عمل تاريخي مهم جدا فى السينما المصرية، وأنا من عشاق هذه النوعية من الأفلام.



هل تفضل الأعمال الدرامية أم السينمائية.. وما دور الفن من وجهة نظرك؟

أنا أفضل السينما فهى بالنسبة لي حياة وأنا من عشاقها.



للفن دور كبير فى توجيه الناس وتقديم قيم ومبادئ وتغيير آراء الناس، وسوف أتحدث عن موقف حقيقي حصل لي يبين أهمية السينما فى مجتمعنا "بعد حادث الجامع الذى قتل الناس به فى سيناء، ذهبت أنا والدكتور أشرف زكي و الفنان أحمد بدير،عندما كنا هناك كان أغلب العرب يقولون في ذلك الوقت نحن نكره الجيش معللاً ذلك أن الجيش لا يحميهم، ولكن بعد فيلم "الممر" كنت قريباً في "دهب" التقيت بمجموعة من البدو لاحظت بتغيير في تفكيرهم، وحبهم للجيش المصري.

و أقرب دليل على أن الفن يغرز قيم فى الجمهور مسلسل "أبو العروسة" وضع في كل بيت فكرة معينة.



من الجندي المجهول في حياتك؟

والدتي رحمها الله هي سبب كل شئ أنا فيه حتى الآن،من وأنا صغير والدي توفى وأنا في رابعةابتدائي، فكانت أمي دائماً تشاركني في حياتنا،أنا وندى أختي، كانت تُعلمني،ولها الفضل أنها حببتني أنا وندى في الفن، هي لم تكن لها علاقة بالفن ولكن كانت تقرأ دائماً المجلات والأخبار الخاصة بالفن،وهي كانت شاعرة ولكن كان هذا خاص بها لم تعلن عنه.



فى نهاية حديثنا ما طموحك في مجال التمثيل والنقابة؟

العمل النقابي أحبه كثيراً ودائماً استمتع به، في هذه السنة خصوصا بعد مسلسل"لمس أكتاف" نجوم ومخرجين كثيرة نصحوني أنني أترك النقابة وأركز في التمثيل فقط، ومنهم "فتحي عبد الوهاب" وهو من المكاسب التي توجد في حياتي قال لي: "أنت بتفكرني بنفسي زمان،بتختار حاجات معينة، أنا لم اراك قدمت دور غير جيد، وأنا بقولك كمل على كده ومتخليش السوق يغريك،مش عايزك تكمل في النقابة ،أنت بعد مسلسل "لمس أكتاف"حاجات كتيرة هتتفتحلك،وأنا عايزك تركز في التمثيل وتختار صح".



وأنا طموحي فى مجال التمثيل بلا حدود واسعى من تقديم أعمال قيمة تحترم ذوق وعقلية الجمهور، وأيضًا أسعى إلى أن أصبح نقيب المهن التمثيلية فيما بعد فطموحي لن يتوقف ولا اترك النقابة لأنها لا تعطلني، بالعكس فهي مفيدة لى جدًا.









ممثل موهوب استطاع أن يخطف أنظار الجمهور بأعماله المميزة، وذاع صيته بعد مسلسل "حواديت الشانزليزيه".فتح الممثل الشاب عزوز عادل قلبه لـ"الفجر الفني" وتحدث عن تجربته فى مسلسل حواديت الشانزليزيه، علاقته بنقابة المهن التمثيلية، طموحه فى مجال التمثيل.وإلى نص الحوار..التجربة كانت جميلة جداً وممتعة خاصة وأنها تناقش فترة الخمسينات، وهى فترة تتميز بالهدوء والجمال، وأنا استمتعت بالعمل مع كوكبة كبيرة من النجوم مثل "إياد نصار، مي سليم، انجي المقدم، داليا مصطفي".أجسد شخصية إسماعيل، وهى شخصية مختلفة وجديدة عما قدمته من قبل، والشخصية تعبر عن الكثير من الأشخاص الموجودين فى مجتمعنا، وهما الذين يعانون من الحب من طرف واحد.وتم ترشيحي للدور من خلال مؤلف العمل أيمن سليم، وشركة الإنتاج "سنرجي".اتذكر عندما كنت فى المرحلة الجامعية أعجبت بفتاة وأحببتها، ولكن بعدها اكتشفت أنها معجبة بشخص آخر وتحبه.كنت متوقع هذا النجاح وخاصة أن ورق السيناريو والأدوات فى العمل قوية جداً وتعتمد على جذب المشاهد، وهذا ماحدث بالفعل وأصبح المسلسل ترند على مواقع التواصل الاجتماعي.تابعت أفعال الناس من خلال السوشيال ميديا، وأيضا من خلال الشارع، والحمد لله الجمهور كان مبسوط جدا بالشخص وخاصة أني رجعت أقدم شخصية الشخص الطيب.أنا مع فكرة أن الممثل ينوع فى الأدوار حتي لايمل الجمهور منه وحتي يثبت موهبته وقدرته على التنوع.