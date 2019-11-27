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سواريز يعطي جريزمان طريقة النجاح في برشلونة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:34 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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قدم الأوروجواني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني نصيحه إلى الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق الجديد ليتمكن من النجاح في النادي.

الانتقادات تنهال على جريزمان

وواجه جريزمان موجه ضخمه من الانتقادات من الجماهير في الفترة الأخيرة حيث ترى الجماهير أنه حتى الآن لم يقدم الأداء الذي كان منتظر منه.


تصريحات سواريز عن جريزمان

وقال لويس سواريز في تصريحات صحفية: "‏جريزمان هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن فرض نفسك في برشلونة يتطلب وقتا وصبرا، للتكيف مع أسلوب الفريق الخاص، لقد حدث لي أيضا نفس الشيء في الأشهر الأولى هنا".


نصيحة من سواريز إلى جريزمان

وقدم سواريز نصيحة إلى جريزمان قائلا: "يجب ‏على جريزمان أن يكون هادئا وصبورا، وانا متأكد من أنه سوف ينجح مع برشلونة".


تعاقد برشلونة مع جريزمان

يذكر أن نادي برشلونة كان قد تعاقد جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.


مشاركات أنطوان جريزمان مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك أنطوان جريزمان في 17 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة منذ انضمامه إلى النادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

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الكلمات المفتاحية

فترة الإنتقالات سواريز جريزمان برشلونة

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