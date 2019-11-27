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موعد مباراة سلافيا براج ضد إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا.. مشاهدة مباراة سلافيا براج ضد إنتر ميلان

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:28 ص
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انتر ميلان
انتر ميلان
محمد الصو
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يستعد ملعب إدين في التشيك معقل فريق سلافيا براج التشيكي، لاستضافة مباراة قوية لأصحاب الأرض ضد إنتر ميلان الإيطالي، في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


ويسعى إنتر ميلان لحصد التقاط الثلاث خارج دياره من أجل تعزيز موقفه في التأهل للدور المقبل من البطولة، فيما يأمل فريق سلافيا بالخروج بنتيجة إيجابية ضد العملاق الإيطالي.


موعد مباراة سلافيا براج التشيكي ضد إنتر ميلان الإيطالي بدوري الأبطال

ويحل إنتر ميلان ضيفًا على سلافيا براج التشيكي، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


القنوات الناقله لمباراه سلافيا براج التشيكي ضد إنتر ميلان الإيطالي بدوري الأبطال

وتُذاع مباراة سلافيا براج ضد إنتر ميلان الإيطالي والتي ستقام على ملعب إدين أرينا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD4 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.


ويلعب إنتر ميلان ضمن مجموعة نارية بدور المجموعات، والتي تضم بجواره كل من "برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براج التشيكي".


ترتيب الفريقين بالمجموعة

ويحتل إنتر ميلان الإيطالي المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادلين وهزيمة وحيدة، خلف المتصدر برشلونة برصيد 8 نقاط، وبروسيا دورتموند الألماني صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سلافيا براج التشيكي المرتبة الأخيرة برصيد نقطتين.
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