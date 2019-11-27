جهاز تنظيم الإتصالات : "طيبة1" نقلة هامة فى مجال التحول الرقمي المصري (فيديو)



وقال "عزوز" خلال مداهلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، إن القمر صمم خصيصا لاستكمال البنية التحتية المتعلقة بالاتصالات والانترنت عريض النطاق، مشير ا إلى أن القمر يغطي كل مصر بالكامل، ويعوض الأماكن التى لا يمكن توصيل الانترنت لها عن طريق الشبكات الأرضية.



وأشار إلى أن القمر الصناعى" هام جدا في مسار تحول مصر إلى المجتمع الرقمي، موضحا أنه سيتم استخدامه في كافة القطاعات الحكومية، مثل "التعليم – الصحة – البترول – البنوك – الثروة المعدنية"، مؤكدا أنه يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.





كشف الدكتور السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أهمية القمر الصناع المصري "طيبة 1"، مؤكدا أنه نقلة هامة في مجال التحول الرقمي.