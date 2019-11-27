محمد رمضان داخل الطائرة في طريقه للمغرب.. تعرف على السبب (صورة)









وعلق على الصورة قائلًا: "في طريقي إلى دار البيضاء ثقه في الله نجاح، مصر السعودية نيجريا المغرب".



وكان محمد رمضان، أعلن عن فوزه بلقب "المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا" بجوائز الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" التي تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



جدير بالذكر أن رمضان، أحيا مؤخرا حفلا بالرياض وقد نفذت جميع تذاكر الحفل الأساسية والإضافية التي تم طرحها عقب نفاذ التذاكر المحددة لحفل الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض"على مسرح معرض السيارات "الجنادرية".









سافر الفنان محمد رمضان، إلى مدينة دار البيضاء بالمغرب لتقديم أول حفل غنائي، له هناك وذلك بعد نجاح حفله ضمن موسم الرياض، والمقرر يقام الحفل بعد يومين.ونشر الفنان محمد رمضان، صورة له أثناء وجوده بالطائرة في طريقه للمغرب، عبر حسابه الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".