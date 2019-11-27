Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد رمضان داخل الطائرة في طريقه للمغرب.. تعرف على السبب (صورة)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

سافر الفنان محمد رمضان، إلى مدينة دار البيضاء بالمغرب لتقديم أول حفل غنائي، له هناك وذلك بعد نجاح حفله ضمن موسم الرياض، والمقرر يقام الحفل بعد يومين.

ونشر الفنان محمد رمضان، صورة له أثناء وجوده بالطائرة في طريقه للمغرب، عبر حسابه الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق على الصورة قائلًا: "في طريقي إلى دار البيضاء ثقه في الله نجاح، مصر السعودية نيجريا المغرب".

وكان محمد رمضان، أعلن عن فوزه بلقب "المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا" بجوائز الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" التي تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن رمضان، أحيا مؤخرا حفلا بالرياض وقد نفذت جميع تذاكر الحفل الأساسية والإضافية التي تم طرحها عقب نفاذ التذاكر المحددة لحفل الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض"على مسرح معرض السيارات "الجنادرية".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

صورة انستجرام المغرب اعمال محمد رمضان

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بث مباشر beIN SPORTS الان REAL MADRID VS PSG «دوري أبطال أوروبا»

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر paris saint germain vs real madrid live free

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعليق ناري من مرتضي منصور بشأن إقالة ميتشو

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد «1» وباريس سان جيرمان «1» بث مباشر beIN SPORT HD

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 16 ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 8 ساعات

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

موضوعات متعلقة

مريم صالح ومشروعها الموسيقي تمثل مصر بمهرجان بيروت أند بيوند

تركي آل الشيخ يعلن نفاذ تذاكر حفل محمد رمضان المرتقب بموسم الرياض

الاستعدادات النهائية لحفل محمد رمضان بالرياض (صور)

محمد رمضان يشوق جمهوره لحفله اليوم الرياض

نفاذ التذاكر الإضافية لحفل محمد رمضان بموسم الرياض

في حفل كامل العدد..محمد رمضان يتألق باغنية مافيا وسط عرض مسرحي ضخم (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

09:15 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status