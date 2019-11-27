موعد مباراة السعودية والكويت اليوم في كأس الخليج العربي.. مشاهدة مباراة السعودية والكويت بث مباشر Saudi Arabia

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين المنتخب السعودي ونظيره الكويتي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019، على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج "خليجي 24".





و انطلقت بطولة كأس الخليج العربي، أمس، وستستمر حتى 8 ديسمبر 2019، في مدينة الدوحة القطرية.





ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا أمام منتخب أوزباكستان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.





ويتواجدا منتخبي السعودية والكويت في المجموعة الثانية رفقة منتخبات البحرين، وعمان، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات، قطر، والعراق، والإمارات، اليمن.





موعد مباراة السعودية ضد الكويت في كأس الخليج العربي:-



من المقرر أن تقام مباراة السعودية والكويت على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الكويت في كأس الخليج العربي:-



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".





الغيابات والتشكيل المتوقع للسعودية في مواجهة الكويت:-



لن يفقد المنتخب السعودي أي من عناصره، وسيدخل الأخضر اللقاء مكتمل الأركان دون غياب أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف.





من المتوقع أن يدفع هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي بمحمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني، وزياد الصحفي، ومحمد الخبراني، ومحمد البريك، فيما سيضع سلمان الفرج، وعبد الله عطيف في وسط الميدان، وأمامهم سالم الدوسري، ويحيى الشهري، وهتان باهبري، فيما سيقود هجوم المنتخب السعودي عبد الله الحمدان.





حراسة المرمى: محمد العويس



خط الدفاع: ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - محمد البريك



خط الوسط: سلمان الفرج - عبد الله عطيف



خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - يحيى الشهري - هتان باهبري



خط الهجوم: عبد الله الحمدان





الغيابات والتشكيل المتوقع للكويت في مواجهة السعودية:-



لن يغيب عن منتخب الكويت أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، وسيدخل اللقاء مكتمل العناصر.



سيدفع ثامر عناد المدرب الوطني لمنتخب الكويت بسليمان عبد الغفور في حراسة المرمى، وأمامه حمد حربي، وفهد الهاجري، وفهد حمود، فيما سيضع سلطان العنزي، وعبد الله ماوي، ومبارك الفنيني، وأحمد الظفيري، في قلب الميدان، وأمامهم بدر المطوع، وفيصل زايد، ويوسف ناصر.





حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور



خط الدفاع: حمد حربي - فهد الهاجري - فهد حمود



خط الوسط: سلطان العنزي - عبد الله ماوي - مبارك الفنيني - أحمد الظفيري



خط الهجوم: بدر المطوع - فيصل زايد - يوسف ناصر