السيسي: "أدفعوا الجزء اللي عليكم علشان منظومة التأمين الصحي تنجح" (فيديو)



وقال السيسي، إن البرنامج طموح جدا، مؤكدا أن متوسط الخدمة سيرتفع من 180 جنيها إلى 2100 جنيه، مطالبا المواطنين بفهم معايير المنظومة لإنجاحها، مشيرا إلى أن التجربة في بدايتها تحتاج إلى جهد لإقناع المواطنين.



وتابع "السيسي": "يجب ان نتشارك في إقناع الناس بالمنظومة حتى تنجح، والدولة تضمن أن تدفع الالتزام الذي تعهدت به، ولكن باقي يجب على المواطن أن يلتزم به"، مشيرا إلى أن المنظومة تكافلية مبنية على الإشتراكات، حتى تنجح.





وأشار إلى أن رفع كفاءة المستشفيات تكلف ملايين الجنيهات، والدولة تحملت ذلك، وكذلك تحملت الدولة أموال الإشتراكات للمواطنين عن الفترة التجريبة.



ووجه الرئيس السيسي حديثه للمواطنين قائلا: "أدفعوا الجزء اللي عليكم علشان منظومة التأمين الصحي تنجح".







نشر الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث فيه إلى مجموعة من الإعلاميين والصحفيين حول منظومة التأمين الصحي الشامل.