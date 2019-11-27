إحصائية أممية: "المرأة المصرية الأولى عالمياً في استخدام العنف ضد الرجل" ومحامية ترد (فيديو)

تناول برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"، ملف "العنف ضد المرأة"، حيث عرض في إحدى فقراته تقريرا صادر عن إحدى منظمات الأمم المتحدة، يؤكد فيه أن المرأة المصرية هى الأولى عالميا في استخدام العنف ضد الرجال، وبعدها المراة الأمريكية.





وعلقت المحامية مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، على التقرير قائلة: "دا طبيعي على فكرة، دا عادي جدا، وهو دفاع عن النفس"، مشيرة إلى أن نسبة العنف ضد المرأة المصرية مرتفعة جدا.





وتابعت: "دي معادلة، لو تعرضت للعنف كتير هى هتستخدم العنف، هتدافع عن نفسها مش هتقعد طول الوقت تنضرب، او مرة هترفع ايديها وبعدها ايديها هتطول"، مشيرة إلى العنف ضد الرجل لا يحدث دون أسباب.