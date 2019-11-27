موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التعادل مع باريس سان جيرمان

تتنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر 2019 في الثانية ظهراً في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.



