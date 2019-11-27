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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التعادل مع باريس سان جيرمان

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:39 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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تتنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر 2019 في الثانية ظهراً في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر والثالثة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sport 3 HD.


* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-
حراسة المرمى : تيبو كورتوا
خط الدفاع : فيرلاند ميندي وإيدر ميليتاو ورافائيل فاران ةداني كارفاخال
خط الوسط : توني كروس وكاسيميرو وفالفيردي
خط الهجوم : إدين هازارد وكريم بنزيما وجاريث بيل


* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو الافيس في الدوري الإسباني، حيث تُذاع المباراة في الثانية ظهرا في اليوم السبت عبر شبكة قناة Bein Sport 3 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة ديبورتيفو الافيس ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sport 3 HD.

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الكلمات المفتاحية

مباراة ريال مدريد وباريس ريال مدريد دوري الابطال

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