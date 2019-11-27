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توتنهام وأوليمبياكوس .. مورينيو يحافظ على البدايات، مشكلة الدفاع وهاري كين لا يشبع

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:32 ص
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مورينيو
مورينيو
عبدالقادر عرابي
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في مباراة مثيرة، قلب نادي توتنهام الإنجليزي تأخره بهدفين، لفوز برباعية على ضيفه أوليمبياكوس اليوناني،ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي شهده ملعب "توتنهام" بالعاصمة الإنجليزية لندن.


تقدم الضيوف بهدفين مباغتين عن طريق المغربي يوسف العربي في الدقيقة 6، والمدافع روبين سيميدو في الدقيقة 19، قبل أن يرد توتنهام برباعية متتالية عن طريق ديلي آلي في الدقيقة 45 وهاري كين هدفين في الدقيقتين 50 و 77 والإيفواري سيرجي أورييه في الدقيقة 73.


وتأهل توتنهام بفضل هذا الفوز لدور الـ 16 في المركز الثاني، خلف بايرن ميونخ الذي حسم صدارة المجموعة بفوزه على النجم الأحمر، لتصبح مباراة توتنهام وبايرن ميونخ في الجولة السادسة والأخيرة مجرد تحصيل حاصل.


مورينيو يحافظ على قوة البدايات

حقق البرتغالي جوزيه مورينيو الفوز في أولى مباراياته بدوري أبطال أوروبا مع الفريق اللندني، بعد أن فاز في أولى لقاءاته في الدوري الإنجليزي الممتاز على نادي وست هام يونايتد.


وحافظ البرتغالي على سجله خالي من الهزائم في المبارايات الإفتتاحية له في دوري الأبطال مع الأندية التي دربها وهي بورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي في مناسبتين وإنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وتوتنهام الإنجليزي.


وخاض مورينيو 9 مباريات إفتتاحية، فاز في 7 مبارايات وتعادل في مناسبتين، دون تلقي أي خسارة.


ريمونتادا مورينيو

وللمرة الأولى في تاريخ مورينيو يفوز بالمباراة بعد تأخره بفارق هدفين مع جملة الفرق التي أشرف عليها، حيث في خلال 13 مناسبة سابقة فشل بالفوز بعد التأخر بفارق هدفين.


خط دفاع كارثي

وواصل خط دفاع توتنهام كوارثه الممتدة منذ مطلع موسم 2017 – 2018 إستقبل نادي توتنهام 37 هدف في شباكه في البطولة، كأكثر الأندية المتواجدة في البطولة إستقبالاً للأهداف، وفق شبكة "أوبتا" الإحصائية.


هاري كين يواصل تألقه

وأضاف هاري كين هدفين من أهداف فريقه الأربعة، ليصبح مجموع ما سجله مع فريقه ومنتخب بلاده في جميع البطولات 22 هدفاً في 23 مباراة، في إحصائية توضح مدي قوة الدولي الإنجليزي التهديفية.

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الكلمات المفتاحية

ريمونتادا مورينيو دوري الابطال توتنهام

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