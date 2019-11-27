كيف تختار شريك الحياة المناسب؟.. أستاذ طب نفسي يرد (فيديو)

قال الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن ازدياد مشاكل الزواج وارتفاع نسبة الطلاق يأتي بسبب عدم اختيار الشريك المناسب.





وأضاف "عمر" خلال مقابلة مع قناة "القاهرة والناس"، وذلك للتعليق على قانون الأحوال الشخصية الجديد، إن هناك عدة فلاتر لابد أن يمر من خلالها، حتى يتم اختيار شريك الحياة المناسب، مشيرا إلى أن الفلتر الأول "الدين"، موضحا أن زواج بين شخصين مختلفي الديانة، نسبة نجاحه تكاد تكون منعدمة، وكذلك لا يجب زواج شخص متشدد على شخص ليبرالي من نفس الديانة، لأن الأزمات ستنعكس على الأبناء.





وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس: "الفلتر الثاني، المستوى الاجتماعي، وليس المستوى المادي، لأن العلاقة هنا طول العمر وليس علاقة عابرة".





يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، أثار الجدل بين الأوساط وخاصة الأمهات المطلقات، فيما تعلق بسن وعدد سنوات الحضانة.