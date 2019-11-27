"أول مطرب قابلته في حياتي".. أحمد المالكي يشيد بديو عامر منيب وابنته



يعتبر الفنان عامر منيب، من أشهر المطربين التي جاءت في الساحة الغنائية في مصر، رغم رحيلة لأكثر من عدة سنوات، إلي أن أعماله مازلت خالدة في عقول جمهوره.



يذكر أن ذكرى رحيل الفنان عامر منيب كانت أمس، حيث توفي فى ٢٦ فبراير ٢٠١١ عن عمر يناهز ٤٩ عاما وشكلت وفاته وقتها صدمة كبيرة لكل محبيه، وتوفي بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.









أشاد الشاعر أحمد المالكي، بأغنية الفنان الراحل عامر منيب، وابنته مريم، "عامل ايه في حياتك" والتي تم طرحها مساء اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، ولاقت الأغنية نجاح كبير بعد طرحها بوقت قليل.ونشر أحمد المالكي منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "ايه الجمال ده عامر منيب الله يرحمه أول مطرب قابلته في حياتي وأنا صغير وكان عنده فرح وعطل نفسه وقعد معايا وسمعني وشجعني جدًا وأداني نصايح جميلة.. إنسان جميل فنًا وخلقًا ألف رحمة ونور عليه".وجاء ديو عامر منيب وابنته مريم "عامل إيه في حياتك" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، وهندسة صوت هاني محروس.