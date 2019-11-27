بعد احتفاء إسرائيل بمشاركة عمرو واكد في "المرأة الخارقة" ..٧ معلومات عن بطلة الفيلم جال جادوت - المعلومة الأولى صادمة

ممثلة وعارضة أزياء إسرائيلية، ولدت فى ٣٠ أبريل ١٩٨٥، وخدمت فى الجيش الإسرائيلي لمدة سنتين.



2- ذكرت أنها ترعرعت في " بيئة أسرية يهودية إسرائيلية محافظة جداً "، ولديها "إحساس قوي بهويتها اليهودية والإسرائيلية".



3- فائزة بمسابقة ملكة جمال إسرائيل لسنة ٢٠٠٤ ومثلت إسرائيل فى ملكة جمال الكون فى ٢٠٠٤.



4- جاءت بدايتها فى مجال السينما أثناء دراستها بالجامعة حيث رشحها أحد المخرجين لدور فتاة بوند فى فيلم Quantum of Solaca، الذي كان فى النهاية من نصيب "اولجا كيوريلينكو"، ثم رشحها نفس المخرج لدور "جيزيل" فى فيلم fast & furious كأول دور رئيسي لها.



5- كما أنها تهوى ركوب الدراجات النارية، وهي تمتلك دراجة نارية سوداء موديل 2006 من نوع Ducati Monster S2R. كما كانت تلعب الكرة الطائرة وكرة اليد والتنس، قبل أفلام وارنر بروس وDC.



6- عرض عليها دور "فاورويل" في فيلم Man of Steel، ولكنها رفضت الدور بسبب حملها في ذلك الوقت.



7- لم يكن لديها فكرة أنها تقوم بتجربة الأداء لدور the wonder woman ،كل ما كانت تعرفه هو مشروع عمل جديد للمخرك "زاك سنايدر"، ويشترك فيه النجم بن أفليك للدور الرئيسي بالفيلم.

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