Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد احتفاء إسرائيل بمشاركة عمرو واكد في "المرأة الخارقة" ..٧ معلومات عن بطلة الفيلم جال جادوت - المعلومة الأولى صادمة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

أشاد حساب "إسرائيل بالعربية"على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمشاركة الفنان المصرى عمرو واكد مع الفنانة الإسرائيلية جال جادوت فى فيلمها الجديد " the wonder woman".

وكتب حساب "إسرائيل بالعربية": "بعيدًا عن السياسة، تعاون فني بين مصري وإسرائيلية..يسعدنا أن نري الممثل المصري عمرو واكد يشارك إلى جانب بطلة فيلم "المرأة الخارقة" الإسرائيلية جال جادوت فى فيلم جديد..ونتمني لهما النجاح والتألق فى أعمال سينمائية جديدة .. وإلى المزيد من التعاون البناء فى عالم متكامل المجتمعات".

يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن الفنانة الإسرائيلية 'جال جادوت'. 

1- ممثلة وعارضة أزياء إسرائيلية، ولدت فى ٣٠ أبريل ١٩٨٥، وخدمت فى الجيش الإسرائيلي لمدة سنتين.

2- ذكرت أنها ترعرعت في " بيئة أسرية يهودية إسرائيلية محافظة جداً "، ولديها "إحساس قوي بهويتها اليهودية والإسرائيلية".

3- فائزة بمسابقة ملكة جمال إسرائيل لسنة ٢٠٠٤ ومثلت إسرائيل فى ملكة جمال الكون فى ٢٠٠٤.

4- جاءت بدايتها فى مجال السينما أثناء دراستها بالجامعة حيث رشحها أحد المخرجين لدور فتاة بوند فى فيلم Quantum of Solaca، الذي كان فى النهاية من نصيب "اولجا كيوريلينكو"، ثم رشحها نفس المخرج لدور "جيزيل" فى فيلم fast & furious كأول دور رئيسي لها.

5- كما أنها تهوى ركوب الدراجات النارية، وهي تمتلك دراجة نارية سوداء موديل 2006 من نوع Ducati Monster S2R. كما كانت تلعب الكرة الطائرة وكرة اليد والتنس، قبل أفلام وارنر بروس وDC.

6- عرض عليها دور "فاورويل" في فيلم Man of Steel، ولكنها رفضت الدور بسبب حملها في ذلك الوقت.

7- لم يكن لديها فكرة أنها تقوم بتجربة الأداء لدور the wonder woman ،كل ما كانت تعرفه هو مشروع عمل جديد للمخرك "زاك سنايدر"، ويشترك فيه النجم بن أفليك للدور الرئيسي بالفيلم.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

فنان عمرو واكد جال جادو الفجر الفني اسرائيلي

أخبار تهمك

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بث مباشر beIN SPORTS الان REAL MADRID VS PSG «دوري أبطال أوروبا»

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر paris saint germain vs real madrid live free

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 12 ساعة

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 15 ساعة

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: دليل جديد على فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وصدمة لرونالدو.. وتحديد خليفة بيكيه

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد «1» وباريس سان جيرمان «1» بث مباشر beIN SPORT HD

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تأجيل طرح "wonder woman" الجزء الثاني لعام 2020

جال جادوت تحتفل بإنتهاء تصوير الجزء الجديد من "Wonder Woman"

جال جادوت الإسرائيلية تستعين بـ"عمرو واكد" في فيلمها " wonder woman" الجديد

جال جادوت الإسرائيلية تشارك عمرو واكد فى فيلمها الجديد ""wonder woman".. والجمهور ينتقد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

09:15 م

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

09:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status