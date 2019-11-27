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عبد العال: "مشمش" ضايع في الزمالك و"فلفل" أفضل من جوزيه

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:14 ص
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رضا-عبدالعال
رضا-عبدالعال
ريهام عبد المحسن
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انتقد رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة آداء الزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو وأكد أن السويسري ريينيه فايلر المدير الفني للأهلي أفضل من جوزيه.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"مشمش ضايع ولا يصلح لقيادة الزمالك وهناك فارق كبير بينه وبين فلفل الذي ظهر الأهلي تحت قيادته أنه مدرب كبير".

وأضاف :"الزمالك أكبر من ميتشو ولم يستطع الاستفادة من التوقف الدولي لمدة شهر".

وتابع :"خالد جلال أفضل من ميتشو وفايلر أفضل من جوزيه لأنه لم يطلب التعاقد مع لاعبين معينين مثلما كان يفعل".

واختتم عبد العال تصريحاته قائلاً :"كل مباراة لها طريقة وأسلوب لعب وطريقة اوعى تكلمني مجرد مزحة".
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الكلمات المفتاحية

ميتشو فايلر رضا عبدالعال جوزيه الزمالك الاهلي

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