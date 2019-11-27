تعرف على تفاصيل منظومة التأمين الصحي الجديد وكيفية الإشتراك فيه (فيديو)



وأضاف "السبكي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن مصر بدأت من حيث انتهى الأخرون في هذا النظام، موضحا أن منظومة التأمين الصحي الجديدة هى الأحدث على مستوى العالم، وضمت مزايا بعض انظمة الدول الأوربية، قائلا: " هذه المنظومة تعتبر تغير حقيقي في المجتمع المصري وعهد جديد للرعاية الصحية في مصر".



وأكد أن هذا النظام ليس وليد اللحظة وإنما تم التخطيط له تشريعيا منذ 1998،، وبدأت الدراسات الاكتوارية لذلك النظام في عام 2004، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له الفضل في تطبيق هذا النظام، وإصدار القوانين الخاصة بالمنظومة بشكل مخطط ومدروس.



وشدد على أن هدف المنظومة الجديدة، الحد من الفقر بسبب المرض، وتقديم خدمة طبية على مستوى عالي، متساوية لكافة المواطنين، الفقير والمقتدر"، مشيرا إلى أنه على المواطن دور كبير في دعم المنظومة من خلال دفع الاشتراك، حيث إن الدولة تتحمل من 30 إلى 40 % من هذا المشروع من ميزانية الدولة لغير القادرين.



وأوضح "السبكي" أن عائل الأسرة يدفع 1% من دخله لكل فرد من أسرته، والزوجة التي لاتعمل يدفع عنها 3% وإذا كانت تعمل لا يدفع لها لأنها تدفع لنفسها، مشيرا إلى أن هناك مصادر أخرى لتمويل هذه المنظومة مثل غرامة على المدخنين ورسوم على الطرق، بينما يتحمل المواطنين 30% من تكلفة هذه المنظومة.



وأشار إلى أن القانون إلزامي على جميع المصريين، موضحا أن المواطن الذى يريد الاشتراك في المنظومة، يتوجه إلى احد المستفيات التابعة للنظام، ويملأ استمارة ويتم عمل فحص شامل له ولجميع أفراد الأسرة الراغبين في الاشتراك مجانا، لجمع قاعدة بيانات كاملة عن المريض يسهل من خلالها تقديم العلاج الصحيح والمناسب.



كشف الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، تفاصيل ومميزات المشروع، مشيرا إلى أنه مصر لأول مرة تشهد حدثا صحيا مثل هذه المنظومة منذ 55 عاما.