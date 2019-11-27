دونجا: جروس أكثر مدرب ظلمني

صرح محمود عبد العاطي دونجا نجم الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق بأن جروس المدير الفني السابق هو أكثر مدرب ظلمه.



وقال دونجا في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : "أشكر الجماهير التي حضرت لمساندتنا اليوم أمام الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية".



وأضاف :"متعجب من توقع البعض بهزيمتنا بنتيجة ثقيلة من الجزيرة واطالب الجمهور بمساندتنا للصعود للدور الربع النهائي من البطولة".



وتابع :"حكم مباراتنا أمام الجزيرة من أفضل الحكام في أفريقيا.



يجب على لاعبي الزمالك ألا يفكروا في الهزيمة بأقل عدد من الأهداف من مازيمبي".