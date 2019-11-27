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دونجا: جروس أكثر مدرب ظلمني

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:09 ص
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جروس
جروس
ريهام عبد المحسن
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صرح محمود عبد العاطي دونجا نجم الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق بأن جروس المدير الفني السابق هو أكثر مدرب ظلمه.

وقال دونجا في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : "أشكر الجماهير التي حضرت لمساندتنا اليوم أمام الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية".

وأضاف :"متعجب من توقع البعض بهزيمتنا بنتيجة ثقيلة من الجزيرة واطالب الجمهور بمساندتنا للصعود للدور الربع النهائي من البطولة".

وتابع :"حكم مباراتنا أمام الجزيرة من أفضل الحكام في أفريقيا.

يجب على لاعبي الزمالك ألا يفكروا في الهزيمة بأقل عدد من الأهداف من مازيمبي".

واختتم دونجا تصريحاته قائلاً :"جروس أكثر مدرب ظلمني في الزمالك ولست من النوع الذي يهاجم المدربين بسبب عدم مشاركتي معهم".
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