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ليفاندوفيسكي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا .. ومؤقت البايرن في طريقه للتثبيت

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:03 ص
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ليفاندوفيسكي
ليفاندوفيسكي
عبدالقادر عرابي
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حقق نادي بايرن ميونخ فوزاً كاسحاً على مضيفه النجم الأحمر الصربي بسداسية دون رد، في اللقاء الذي شهده ملعب "رايكو ميتيتش" بالعاصمة الصربية بلجراد، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.


سجل أهداف البايرن ليون جرويتسكا في الدقيقة 14، ثم أضاف النجم البولندي الكبير روبيرت ليفاندوفيسكي رباعية تاريخية في الدقائق 53 من ركلة جزاء و 60 و 64 و 67، قبل أن يختتم الفرنسي كورنتين توليسو مهرجان الأهداف في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.


صدارة المجموعة الثانية

بهذا الفوز يقتنص نادي بايرن ميونخ صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، دون الحاجة للفوز في اللقاء الأخير في المجموعة يوم 11 ديسمبر المقبل أمام توتنهام الإنجليزي بملعب أليانز أرينا.


رقم تاريخي لليفاندوفيسكي في بطولة دوري أبطال أوروبا

وذخل الدولي البولندي ليفاندوفيسكي تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه، بعد أن سجل رباعية في زمن قدره 14 دقيقة و31 ثانية، لتصبح الرباعية الأسرع لأي لاعب في تاريخ البطولة العريقة.


ليفاندوفيسكي جنباً إلى جنب مع ميسي

وأصبح ليفاندوفيسكي ثاني لاعب في تاريخ البطولة، الذي يسجل رباعية في أكثر من مناسبة، بعد النجم الأرجنتيني الكبير ولاعب نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.


هانز فليك ... هل يتم تثبيت المؤقت ؟؟

كما واصل الألماني هانز فليك المدير الفني الؤقت للنادي البافاري عروضه القوية ونتائجه العريضة رفقة الفريق، حيث سجل الفريق 16 هدفاً في رابع مباراة يتولاها مع المحافظة على نظافة شباكه، عقب تسلمه مقاليد قيادة الفريق خلفاً لكرواتي "نيكو كوفاتش" المقال من منصبه.


وفاز فليك على أوليمبياكوس اليوناني بثنائية نظيفة، ثم على بوروسيا دوتموند برباعية نظيفة، أعقبها رباعية نظيفه أخرى أمام فورتونا دوسلدورف، وإختتمها اليوم بسداسية دون رد في مرمى النجم الأحمر الصربي.


وربما تفكر إدارة النادي برائسة كارل هاينز رومينيجه بالتفكير في الإبقاء على فليك حتى نهاية الموسم، كون الفريق يقدم عروضاً قوية على صعيد بطولتي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

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