هل يقع الطلاق الشفهي؟.. تعرف على رأي العلماء والشيوخ

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إنه إذا جاز الطلاق الشفهي، يكون وقتها الزواج الشفهي يجوز، معلقًا: "دي حاجة بالمنطق".

في حين قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائه مع برنامج "المواجهة"، مع الإعلامي أحمد سالم، على فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، إن الطلاق عقد، ويقع مثل عقد من العقود شفاهة، ولكن التوثيق عمل إجرائي إداري.

ومن جانبه أضاف الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، خلال حواره بالبرنامج، أن توثيق عقد الطلاق يرجع إلى القانون، لافتًا إلى أن بيان الأزهر يؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات حق المرأة.

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأزهر في رفضه لعدم إيقاع الطلاق الشفوي جانب الصواب، معلقًا: "إذا كان أنا بغلط البخاري أحيانًا، مش هغلط الأزهر، الأزهر يخطئ ويصيب مثل أي مؤسسة، وهييجي اليوم إللي يقر فيه الأزهر هذه الفتوة التي قررها الشعب".