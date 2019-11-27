Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يقع الطلاق الشفهي؟.. تعرف على رأي العلماء والشيوخ

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:39 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إنه إذا جاز الطلاق الشفهي، يكون وقتها الزواج الشفهي يجوز، معلقًا: "دي حاجة بالمنطق".


في حين قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائه مع برنامج "المواجهة"، مع الإعلامي أحمد سالم، على فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، إن الطلاق عقد، ويقع مثل عقد من العقود شفاهة، ولكن التوثيق عمل إجرائي إداري.


ومن جانبه أضاف الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، خلال حواره بالبرنامج، أن توثيق عقد الطلاق يرجع إلى القانون، لافتًا إلى أن بيان الأزهر يؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات حق المرأة.


وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأزهر في رفضه لعدم إيقاع الطلاق الشفوي جانب الصواب، معلقًا: "إذا كان أنا بغلط البخاري أحيانًا، مش هغلط الأزهر، الأزهر يخطئ ويصيب مثل أي مؤسسة، وهييجي اليوم إللي يقر فيه الأزهر هذه الفتوة التي قررها الشعب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو الطلاق الشفهي أخبار

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بث مباشر beIN SPORTS الان REAL MADRID VS PSG «دوري أبطال أوروبا»

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر paris saint germain vs real madrid live free

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد «1» وباريس سان جيرمان «1» بث مباشر beIN SPORT HD

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 7 ساعات

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

أخبار برشلونة اليوم: دليل جديد على فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وصدمة لرونالدو.. وتحديد خليفة بيكيه

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

09:15 م

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

09:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status