عاجل.. بيان رسمي من الحكومة بشأن إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

أصدرت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي, بيانا، بشأن نجاح إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، مؤكدة أن مصر تسير بخطي ثابتة نحو التحول الرقمي وأنظمة النقل الذكية ووضعت استراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعى".





وقال البيان: "انطلق بنجاح القمر الصناعي المصري للإتصالات " طيبه -1 " ، وتابع ملايين المصريين فى مدن مصر وقراها، إطلاق قمرهم الصناعي نحو مداره النهائى، ليحدث نقلة نوعية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ، ويبدأ الشعب المصرى تحقيق أحلام وطموحات مشروع طال انتظاره، ليس للمصريين فحسب، بل ولأشقائهم من العرب والأفارقة، حيث يمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التى تبنيها مصر اليوم لتحقق بها إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة".





وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته، بأن بأن يتواكب إطلاق القمر الصناعى اليوم مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من المشروعات التنموية والخدمية، مشددًا على أن وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعى، كما حققت الكثير علي صعيد الاستخدامات السلمية للفضاء، وأنشأت وكالة الفضاء المصرية، وتستضيف حالياً وكالة الفضاء الإفريقية، وهي تتطلع اليوم إلى هذا القمر لكى يساعدها علي سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات الرقمية المؤهلة للتوظيف لدى الشباب، والتحول نحو الإقتصاد الرقمى والوصول بالخدمات الصحية والتعليمية إلى كافة أرجاء البلاد في الحضر والريف.





وتوجهت الحكومة بالتهنئة لشركة آريان سبيس و فريق عمل " آريان -5 " الذى أضاف نجاحاً جديداً إلي سلسلة نجاحاته المستمرة ونتطلع إلي يوم يحمل فيه " آريان-6 " بقية أقمار " طيبة – سات " إلي مداراتها أيضاً، كما هنأت الحكومة المصرية شركة InmarSat علي الإطلاق الناجح لقمرها GX5 الذى حمل على نفس صاروخ إطلاق القمر المصرى " طيبة -1" آملين من الله أن يؤدي القمر مهمته على الوجه الأكمل .





وتابع البيان: لقد أظهر تحالف شركتى ( تاليس ألينا سبيس- إيرباص ) قدراً كبيراً من المهنية والإحترافية طوال سنوات عمر المشروع، شهدت الكثير من التحديات، كان أبرزها الجدول الزمنى الطموح لبناء القمر، وكذلك العديد من العقبات التى تم تجاوزها، لذلك تتوجه الحكومة المصرية بشكر مستحق للتحالف المنفذ للقمر ممثلا في فريق إدارة المشروع، ومئات المشاركين في بناء القمر وتجميعه واختباره.





هذل، ويعد " طيبة – 1 " هو أول قمر صناعي مصري للإتصالات فى الموقع المدارى 35.5 درجة شرقاً فى الحيز الترددي (Ka) بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الإتصالات، لدعم القطاعين الحكومى والتجارى داخل جمهورية مصر العربية، وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل.