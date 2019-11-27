بعد إطلاقه.. تعرف على فوائد القمر الصناعي "طيبة 1" للمواطن المصري





قال الدكتور السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "مبروك لمصر على إطلاق القمر الصناعي المصري الأول طيبة 1"، موضحًا أنه يستكمل البنية التحتية الأساسية للاتصالات.وأضاف "عزوز"، خلال مداخلة تليفونية مع التليفزيون المصري، أن القمر الصناعي "طيبة 1" يغطي جمهورية مصر العربية بالكامل، كما يغطيها بإنترنت عريض النطاق.وتابع أنه يساهم في تحول مصر إلى مجتمع رقمي، وتقديم الخدمات البنكية، والشمول المالي، وتطوير القطاعات، والعلاج عن بعد، ومجال الصحة، والكثير من المجالات الأخرى.وأشار إلى أن القمر سيجعل المواطن يحصل على كافة الخدمات بسرعة براحة تامة، في ضوء تحقيق التنمية المجتمعية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.