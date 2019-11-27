عاجل.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو قائمة الابيض، المقرر ان تسافر إلى الكونغو لمواجهة فريق مازيمبي يوم ٣٠ نوفمبر الجاري في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وجاءت القائمة كالتالي :

محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - محمد حسن - يوسف اوباما - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم في خط الوسط

مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.