الطفل المعجزة يكشف مفاجأة عن الدروس الخصوصية



وأشار "عزت"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن شقيقه الأصغر والبالغ 10 سنوات يدرس معه في الجامعة، ولكن منذ 3 أشهر فقط، معتبرًا أن الدروس الخصوصية تعمل على قوقعة الطالب فكريًا، ولا تجعل الطالب يفكر بطريقة موسعة.





وأوضح الطفل المعجزة، أنه لا يفكر في السفر للخارج، ويركز في العلم فقط، مضيفا أنه يستخدم الهاتف المحمول في تحميل الكتب، ولا يستخدم "الفيسبوك" إلا في حدود ضيقة، وللعلم فقط.



قال الطالب عمرو عزت، والمعروف إعلاميا بـ "الطفل معجزة"، إنه يجب تعديل أسلوب التعليم في مصر، حيث يعتمد أغلب الطلاب على الحفظ لتحصيل أكبر درجات، منوها بأنه اكتشف أن بعض الطلاب في سنة الصف الأول الجامعي لا يعرفون ما درسوا في المراحل التعليمية السابقة.