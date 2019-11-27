"خطوة ضخمة".. وزير الاتصالات يهنئ المصريين على إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"





هنأ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصر والمصريين على إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، مؤكدًا أنه خطوة هامة في تطوير مجالات الاتصالات.وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع التليفزيون المصري، أن قمر "طيبة 1"، يمنح العديد من الفرص في مجال الاتصالات مثل خدمات توصيل الإنترنت للمناطق النائية، وتطوير البث الرقمي التليفزيوني، وتوصيل هذه الخدمات للدول الإفريقية والدول المجاورة لمصر، مشيرًا إلى أنه سيكون أداة ووسيلة للمزيد من التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.وأشار وزير الاتصالات إلى أن القمر يستخدم للعلاج عن بعد، والاتصال بالمناطق التي يجري بها عمليات الاستكشاف والحفر لاكتشاف البترول والتعدين، متابعًا: "القمر خطوة ضخمة وهائلة في مجال تطوير الاتصالات".