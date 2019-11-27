Advertisements
Advertisements
Advertisements

"خطوة ضخمة".. وزير الاتصالات يهنئ المصريين على إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
Advertisements
عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات
أمنية فوزي
Advertisements
هنأ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصر والمصريين على إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، مؤكدًا أنه خطوة هامة في تطوير مجالات الاتصالات.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع التليفزيون المصري، أن قمر "طيبة 1"، يمنح العديد من الفرص في مجال الاتصالات مثل خدمات توصيل الإنترنت للمناطق النائية، وتطوير البث الرقمي التليفزيوني، وتوصيل هذه الخدمات للدول الإفريقية والدول المجاورة لمصر، مشيرًا إلى أنه سيكون أداة ووسيلة للمزيد من التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن القمر يستخدم للعلاج عن بعد، والاتصال بالمناطق التي يجري بها عمليات الاستكشاف والحفر لاكتشاف البترول والتعدين، متابعًا: "القمر خطوة ضخمة وهائلة في مجال تطوير الاتصالات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات توك شو اليمن أخبار

أخبار تهمك

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يجهز مبلغًا ضخمًا لضم أفضل مهاجم في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يخدع مؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

محمد هاني لبني سويف.. و"الشريف" للإسكندرية.. تفاصيل جديدة عن حركة المحافظين

منذ أقل من ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

موضوعات متعلقة

مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعي "طيبة -1"

"أبو زرقا": إطلاق مصر القمر الصناعي "طيبة 1" أمر حتمي

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لـ"الفجر": طيبة 1 سيسهل متابعة العمليات الإرهابية بدقة بالغة (حوار)

وزير الاتصالات يوضح أهمية القمر الصناعي "طيبة 1"

عاجل .. مصدر لـ"الفجر" يكشف أسباب تأجيل إطلاق القمر الصناعي "طيبة -1"

بعد تأجيله.. 10 معلومات عن القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة - 1"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

04:57 ص

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status