ملخص مباراة - ريال مدريد 2 × 2 باريس سان جيرمان

فشل فريق ريال مدريد في مصالحة جماهيرة بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مع ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

فشل فريق ريال مدريد في مصالحة جماهيرة بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مع ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وشهدت المباراة أجواء حماسية كبيرة من جانب الفريقين خاصة في الشوط الثاني والذي شهد ثلاث أهداف بواقع هدفين لفريق باريس وهدف وحيد للريال والذي أحرز هدفين التقدم على حساب باريس والذي استطاع تحقيق ريومنتادا قوية أحداث

وشهدت المباراة أجواء حماسية كبيرة من جانب الفريقين خاصة في الشوط الثاني والذي شهد ثلاث أهداف بواقع هدفين لفريق باريس وهدف وحيد للريال والذي أحرز هدفين التقدم على حساب باريس والذي استطاع تحقيق ريومنتادا قوية أحداث

وشهد الشوط الأول من المباراة واقعة تحكيمية مثيرة وذلك بعدما أعلن حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وأشهر البطاقة الحمراء في وجه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، قبل أن يتراجع عن قرارته بعد اللجوء لتقنية الفيديو حيث اكتشف وجود خطأ لصالح "مارسيلو" في منتصف الملعب.



