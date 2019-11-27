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شاهد.. لقطات حية من إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:50 ص
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القمر الصناعي طيبة 1
القمر الصناعي طيبة 1
أمنية فوزي
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عرضت قناة مصر الأولى، لقطات حية من إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1" من إقيلم جويانا الفرنسي.

وكان انطلق، منذ قليل، "طيبة 1"، أول قمر صناعي مصري، من إقليم جويانا الفرنسي.

ووجهت شركة أريان سبيس الفرنسية، في مؤتمر صحفي، عقب إطلاق القمر، الشكر للحكومة المصرية على ثقتها بهم، كما هنأت المصريين على انطلاق القمر الصناعي.

وأكدت شركة أريان سبيس الفرنسية، أن إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" تم بنجاح.
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قمر صناعي مصر شركة أريان سبيس الفرنسية القمر الصناعي المصري الأول اقليم فرنسي إقليم جويانا

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