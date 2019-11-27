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ترتيب المجموعة الثالثة بعد تعادل السيتي وشاختار

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:33 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد الصو
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فشل مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الفوز ضد شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعبه ووسط جماهيره، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.


وحقق مانشستر سيتي نتيجة مخيبة بعد التعادل مع شاختار، بهدف لكل فريق، حيث تقدم للسيتي، جوندوجان لاعب الفريق، بالدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل السيتيزن لحساب المجموعة الثالثة.


ونجح سولومون لاعب شاختار، في إحراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 65 من عمر المباراة، ليخطف نقطة خارج الديار.


وبدأ مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، بتشكيل مكون من:


إيدرسون

أنجلينو - أوتامندي - فرناندينيو - كانسيلو

رودري - جوندوجان - دي بروينه

سترلينج - جيسوس - برناردو


ويلعب مانشستر سيتي ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم كل من "شاختار دونيستك الأوكراني، وأتالانتا الإيطالي، ودينامو زغرب الكرواتي.


بهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 11في صدارة المجموعة ويضمن التأهل رسميًا للدور المقبل، فيما تأجل حسم البطاقة الثانية للجولة الأخيرة، حيث احتل دونيتسك المركز الثاني برصيد 6 نقاط.


وكان أتلانتا حقق فوزًا على دينامو زغرب بهدفين دون رد لنفس الجولة والمجموعة.


ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعة الثالثة عقب مباريات الجولة

مانشستر سيتي 11 نقطة.

شاختار دونيستك 6 نقاط.

دينامو زغرب 5 نقاط.

أتلانتا 5 نقاط
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