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بـ الأحمر الجذاب.. ليلى علوي مع المخرج وليام جورج بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:46 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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خطفت النجمة ليلي علوي، الأنظار بفستان بلون الأحمر في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41 وذلك أثناء استقبال مجلة "Enigma" للممثل والمخرج الأمريكي وليام جورج الشهير بـ"بيلي زين"

ونشرت ليلي علوي، صور مع المخرج وليام جورج، على السجادة الحمراء، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "من حفل استقبال مجلة "Enigma" للممثل والمخرج الأمريكي وليام جورج الشهير بـ"بيلي زين".

وظهرت الفنانة ليلي علوي، بإطلالة جذابة وأنيقه، حيث اراتدات فستان قصير بلون الأحمر، وقامت بتسريحة شعر بسيطة.

وكان حرص العديد من النجوم على التواجدعلى السجادة الحمراء من بينهم رئيس المهرجان محمد حفظي، والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني.

تُقام فاعليات الدورة الـ٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.


بـ الأحمر الجذاب.. ليلى علوي مع المخرج وليام جورج بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
بـ الأحمر الجذاب.. ليلى علوي مع المخرج وليام جورج بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
بـ الأحمر الجذاب.. ليلى علوي مع المخرج وليام جورج بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
بـ الأحمر الجذاب.. ليلى علوي مع المخرج وليام جورج بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
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الكلمات المفتاحية

مهرجان ليلى علوي بيلي زين الفجر الفني

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