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"قرار إثيوبيا .. وتحذيرات الأرصاد".. أبرز اخبار التوك شو يوم الثلاثاء 26 / 11
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
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كتب: رقية جمال - هدى عبدالرازق - كساب أحمد - أمنية فوزي – جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أحمد السبكي: منظومة التأمين الصحي الجديدة أعظم إنجاز لمصر في التاريخ الحديث
قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن ما حدث في مصر اليوم بشأن اطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد سيؤرخ في تاريخ مصر، ولم يحدث منذ 1964، معتبرا أن المنظومة الصحية الجديدة هو أعظم إنجاز لمصر في التاريخ الحديث.
تعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل.. وكيف تستفيد منها؟
وأشار "السبكي" أن المواطن عليه دور كبير جدًا في منظومة التأمين الصحي الجديدة، عن طريق دفع الاشتراك، موضحا أن الدولة المصرية تتحمل من 30 لـ40% من تكلفة نظام التأمين الصحي الشامل، من خزانة الدولة، لتغطية غير القادرين، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية.
منها السجائر.. وزير المالية يعلن عن مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل (فيديو)
كما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نظام التأمين الصحي الحالي ونتيجة لضعف الملاءة المالية له على مدار 55 عام، لم يستطيع تلبية طموحات الشعب المصري في مستوى جودة الخدمة الطبية، وتغطية الشعب المصري بأكمله، بينما النظام الحالي يتم تغطية الشخص الذي يعمل لدى الغير، ويدخل الأسرة المصرية بالكامل في المنظومة.
"الطفل المعجزة" يكشف تفاصيل لقاءه برئيس جامعة القاهرة
فيما كشف الطالب عمرو عزت، والمعروف إعلاميا بـ "الطفل معجزة"، تفاصيل لقاءه اليوم مع رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، لتقييم مستواه، وتقرير هل سيواصل دراسته بكلية العلوم بالجامعة أم لا، موضحا أنه عرض اليوم على لجنة مكونة من 4 أعضاء، موضحا أنه خضع لأداء امتحان مكون 7 أسئلة، وأجاب 6 أسئلة ونصف من الاختبار.
عاجل.. وزير الري الأسبق يعلق على إعلان إثيوبيا المفاجئ: "بلاش نقلق"
كما علق محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، على إعلان إثيوبيا نيتها إدخال الصين كمراقب في مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "مش عايزين نقلق، ولا عايزين نلتفت لمثل هذه الأخبار، وأشك في صحة هذا الخبر، خاصة أن أمريكي دخلت في المفاوضات، والهدف من مثل هذه الأخبار التشويش".
https:www.elfagr.com3791983?fbclid=IwAR2l7r9XczoPquXZarpHDs6hYmLyAm1GJnZk5CVy6VFMkklxiVvTJbICP6k
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا الاربعاء
فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا يوضح حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019، مؤكدة أن البلاد ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس دافئ حتى شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.
https:www.elfagr.com3791949?fbclid=iwar28nicku2sooe176dycpsx5j_pwwe0neojatp4er8696wnhtkzwrkaaxly
"أزهري": الرجل الذي لا ينفق على أبناءه بعد طلاق والدتهم آثم
وفي قضية فقهية، رد الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، على تساؤل إحد السيدات، قائلًا إن هذا الزواج منتشر في الأرياف أن يتم الزواج عرفيًا لحين الوصول للسن القانوني لتوثيق الزواج، وهذا غير معترف به قانونيًا.
https:www.elfagr.com3791657?fbclid=IwAR0mXxgHffZPFvwLBqHHDukATzWQfVWcD8nbmZv8djOsmf04OEatCoDTgnY
أمنة نصير تثير الجدل: "مع احترامي للقرآن.. نلجأ للقضاء حال غياب حكمة ورث الرجل ضعف الأنثى"
وعادت الدكتور أمنة نصير، استاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، لإثارة الجدل مرة أخرى، حيث قالت إن الرجل في الشريعة الإسلامية يرث ضعف المرأة، لأنه يتولى الانفاق على الأنثى، ويقوم بتجهيزها عند زواجها، ولكن بعد تنصل الكثير من الرجال من المسؤولية، فعلى البنت أن تتقدم للمحكمة ضد شقيقها الذي حصل على ضعف ميراثها، والقاضي سينصفها، معقبة: "دا اجتهادي الشخصي ".
https:www.elfagr.com3791953
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أحمد السبكي: منظومة التأمين الصحي الجديدة أعظم إنجاز لمصر في التاريخ الحديث
قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن ما حدث في مصر اليوم بشأن اطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد سيؤرخ في تاريخ مصر، ولم يحدث منذ 1964، معتبرا أن المنظومة الصحية الجديدة هو أعظم إنجاز لمصر في التاريخ الحديث.
تعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل.. وكيف تستفيد منها؟
وأشار "السبكي" أن المواطن عليه دور كبير جدًا في منظومة التأمين الصحي الجديدة، عن طريق دفع الاشتراك، موضحا أن الدولة المصرية تتحمل من 30 لـ40% من تكلفة نظام التأمين الصحي الشامل، من خزانة الدولة، لتغطية غير القادرين، مؤكدًا أن ذلك لم يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية.
منها السجائر.. وزير المالية يعلن عن مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل (فيديو)
كما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نظام التأمين الصحي الحالي ونتيجة لضعف الملاءة المالية له على مدار 55 عام، لم يستطيع تلبية طموحات الشعب المصري في مستوى جودة الخدمة الطبية، وتغطية الشعب المصري بأكمله، بينما النظام الحالي يتم تغطية الشخص الذي يعمل لدى الغير، ويدخل الأسرة المصرية بالكامل في المنظومة.
"الطفل المعجزة" يكشف تفاصيل لقاءه برئيس جامعة القاهرة
فيما كشف الطالب عمرو عزت، والمعروف إعلاميا بـ "الطفل معجزة"، تفاصيل لقاءه اليوم مع رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، لتقييم مستواه، وتقرير هل سيواصل دراسته بكلية العلوم بالجامعة أم لا، موضحا أنه عرض اليوم على لجنة مكونة من 4 أعضاء، موضحا أنه خضع لأداء امتحان مكون 7 أسئلة، وأجاب 6 أسئلة ونصف من الاختبار.
عاجل.. وزير الري الأسبق يعلق على إعلان إثيوبيا المفاجئ: "بلاش نقلق"
كما علق محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، على إعلان إثيوبيا نيتها إدخال الصين كمراقب في مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "مش عايزين نقلق، ولا عايزين نلتفت لمثل هذه الأخبار، وأشك في صحة هذا الخبر، خاصة أن أمريكي دخلت في المفاوضات، والهدف من مثل هذه الأخبار التشويش".
https:www.elfagr.com3791983?fbclid=IwAR2l7r9XczoPquXZarpHDs6hYmLyAm1GJnZk5CVy6VFMkklxiVvTJbICP6k
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا الاربعاء
فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا يوضح حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019، مؤكدة أن البلاد ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس دافئ حتى شمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.
https:www.elfagr.com3791949?fbclid=iwar28nicku2sooe176dycpsx5j_pwwe0neojatp4er8696wnhtkzwrkaaxly
"أزهري": الرجل الذي لا ينفق على أبناءه بعد طلاق والدتهم آثم
وفي قضية فقهية، رد الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، على تساؤل إحد السيدات، قائلًا إن هذا الزواج منتشر في الأرياف أن يتم الزواج عرفيًا لحين الوصول للسن القانوني لتوثيق الزواج، وهذا غير معترف به قانونيًا.
https:www.elfagr.com3791657?fbclid=IwAR0mXxgHffZPFvwLBqHHDukATzWQfVWcD8nbmZv8djOsmf04OEatCoDTgnY
أمنة نصير تثير الجدل: "مع احترامي للقرآن.. نلجأ للقضاء حال غياب حكمة ورث الرجل ضعف الأنثى"
وعادت الدكتور أمنة نصير، استاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، لإثارة الجدل مرة أخرى، حيث قالت إن الرجل في الشريعة الإسلامية يرث ضعف المرأة، لأنه يتولى الانفاق على الأنثى، ويقوم بتجهيزها عند زواجها، ولكن بعد تنصل الكثير من الرجال من المسؤولية، فعلى البنت أن تتقدم للمحكمة ضد شقيقها الذي حصل على ضعف ميراثها، والقاضي سينصفها، معقبة: "دا اجتهادي الشخصي ".
https:www.elfagr.com3791953
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