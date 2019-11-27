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عاجل.. الإعلان رسميا عن موعد عرض مسلسل "الضاهر"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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بعد سلسلة من التأجيلات الكثيرة، قررت الشركة المنتجة في خروج مسلسل "الضاهر" إلى النور، وتبدأ قناة "الحياة" في عرض أولى حلقات مسلسل "الضاهر" يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام السابعة مساءً.

تدور أحداث المسلسل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث يعيش ضابط شرطة بمنطقة الضاهر، ويتمتع بقدر كبير من الاحترام ممن حوله بسبب علاقته الطيبة بهم، حيث تجمعه علاقة حب مع فتاة يهودية، و تتوالى الأحداث في إطار اجتماعي شيق.

مسلسل "الضاهر"من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد، بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، تامر عبد المنعم، فريال يوسف، إنجى شرف، رغدة، مادلين طبر،أحمد منير، أميرة هانى وسميرة محسن، علاء زينهم، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، صبري عبد المنعم، دارين حداد.

ويشهد المسلسل عودة محمد فؤاد إلى الدراما بعد غياب 9 سنوات، من تقديمه مسلسل "أغلي من حياتي".


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الكلمات المفتاحية

مسلسل محمد فؤاد الفجر الفني الضاهر

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