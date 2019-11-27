السبكي: المواطن يختار مقدم الخدمة الصحية في التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن المواطن يختار المستشفى ومقدم الخدمة له في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات في محافظة بورسعيد، معلقًا: "حاجة نفتخر بها جميعًا".



وأشار مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن المصريون يشعرون بالفخر لما قدمته الدولة المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن مصر تعمل داخليًا وخارجيًا من أجل منظومة التأمين الصحي، موضحًا أن مصر أرسلت بعثات للخارج للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي باحترافية.

