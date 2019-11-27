Advertisements
Advertisements
Advertisements

السبكي: المواطن يختار مقدم الخدمة الصحية في التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:41 ص
Advertisements
التأمين الصحي
التأمين الصحي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إن المواطن يختار المستشفى ومقدم الخدمة له في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضاف "السبكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات في محافظة بورسعيد، معلقًا: "حاجة نفتخر بها جميعًا".

وأشار مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن المصريون يشعرون بالفخر لما قدمته الدولة المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن مصر تعمل داخليًا وخارجيًا من أجل منظومة التأمين الصحي، موضحًا أن مصر أرسلت بعثات للخارج للتدريب على تطبيق منظومة التأمين الصحي باحترافية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بورسعيد التامين الصحى الشامل الجديد التأمين الصحي الجديد التأمين الصحي

أخبار تهمك

الأهلي يجهز مبلغًا ضخمًا لضم أفضل مهاجم في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يخدع مؤمن زكريا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

محمد هاني لبني سويف.. و"الشريف" للإسكندرية.. تفاصيل جديدة عن حركة المحافظين

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم المنتخب الأوليمبي عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة فايلر يرفض عودة لاعب وسط الأهلي إلى الفريق

منذ ساعة و 9 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 12 ساعة

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: تدريب شباب الأطباء في بريطانيا سيكون له أثر كبير على المريض المصري

مدير التأمين الصحي الشامل: المواطن سيحصل على خدمة متميزة مثلما نص الدستور

الصحة العالمية: التغطية الصحية الكاملة ليست محطة وصول ولكن رحلة تحتاج إلي تكاتف

الصحة: تغيير كامل في شكل المنظومة خلال الفترة المقبلة

مدير مشروع التأمين الصحي: المواطن سيحصل على الخدمات التي يستحقها

وزراء الصحة والإنتاج الحربي والاتصالات يناقشون تطبيق "الميكنة" بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

عاجل.. تعرف على تطورات إصابة هازارد

04:57 ص

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status