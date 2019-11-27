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نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. ريمونتادا مورينيو وباريس

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:22 ص
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ريال مدريد وباريس سان جيرمان
ريال مدريد وباريس سان جيرمان
حسن شحاتة
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انطلقت مساء الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة، وجاء على رأسها مواجهات يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، وريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لذلك نقدم لكم نتائج مباريات اليوم الأول بعد نهايتها.


ويرصد لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الأول لدوري أبطال أوروبا في السطور التالية:


نتائج مباريات اليوم الأول في دوري أبطال أوروبا

جالطا سراي التركي ضد كلوب بروج البلجيكي، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة ليقدموا هدية لريال مدريد بالتأهل.


لوكوموتيف موسكو الروسي ضد باير ليفركوزن الألماني، قهر ليفركوزن مضيفه الروسي بهدفين دون مقابل.


يوفنتوس الإيطالي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، خطف يوفنتوس فوزا صعبا أمام الروخيبلانكوس بنتيجة 1-0.


مانشستر سيتي الإنجليزي ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على القمة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد.


ريال مدريد الإسباني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، أنتهت المباراة بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما علىا ملعب سانتياجو برنابيو.


سرفينا زافيزدا الصربي ضد بايرن ميونيخ الألماني، سحق البافاري مضيفه الصربي بنتيجة 6-0.


توتنهام الإنجليزي ضد أولمبياكوس اليوناني، حقق توتنهام ريمونتادا عالمية بالفوز على نظيره أوليمبياكوس اليوناني بنتيجة 4-2.


أتالانتا الإيطالي ضد دينامو زغرب الكرواتي، حقق أتالانتا فوزا هاما على ضيفه الكرواتي بنتيجة 2-0
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