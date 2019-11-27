شاهد.. ابنة عامر منيب تحيي ذكرى وفاة والدها بهذه الطريقة (فيديو)

رحيل عامر منيب





نبذة عنه يعتبر من أشهر مطربي جيله، وتميز بتقديم اللون الرومانسي في اغانيه، واستطاع أن يدخل قلوب الجمهور بكل بساطة وسهولة، وحقق نجاحاً كبيراً، وأيضاً استطاع أن ينجح فى مجال التمثيل ومن أبرز أعماله السينمائية "كامل الأوصاف، الغواص، كيمو وأنتيمو، سحر العيون".

يذكر أن ذكري رحيل الفنان عامر منيب كانت أمس، حيث توفي فى ٢٦ فبراير ٢٠١١ عن عمر يناهز ٤٩ عاما وشكلت وفاته وقتها صدمة كبيرة لكل محبيه، وتوفي بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.