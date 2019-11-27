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شاهد.. ابنة عامر منيب تحيي ذكرى وفاة والدها بهذه الطريقة (فيديو)
الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:24 ص
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ولاء عبد الناصر
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أحيت مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب ذكرى رحيل والدها بدويتو جديد يجمع بينها وبين والدها الراحل.
ونشر الشاعر تامر حسين على حسابه الشخصي على"فيسبوك" فيديو كليب يجمع بين عامر منيب وابنته بعنوان "عامل ايه فى حياتك"، وأضاف أن الفيديو كليب من ألحان عمرو مصطفي، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوت هاني محروس.
رحيل عامر منيب
يذكر أن ذكري رحيل الفنان عامر منيب كانت أمس، حيث توفي فى ٢٦ فبراير ٢٠١١ عن عمر يناهز ٤٩ عاما وشكلت وفاته وقتها صدمة كبيرة لكل محبيه، وتوفي بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.
نبذة عنه
يعتبر من أشهر مطربي جيله، وتميز بتقديم اللون الرومانسي في اغانيه، واستطاع أن يدخل قلوب الجمهور بكل بساطة وسهولة، وحقق نجاحاً كبيراً، وأيضاً استطاع أن ينجح فى مجال التمثيل ومن أبرز أعماله السينمائية "كامل الأوصاف، الغواص، كيمو وأنتيمو، سحر العيون".
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