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المعاينة تكشف عن سر حريق "جولدز جيم" بالمهندسين

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
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حريق
حريق
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة، أن الحريق الذي شب داخل مبني "جولدز جيم" بالمهندسين، اندلع بالطابق الأرضي، ثم امتدت النيران إلى الطابق العلوي، وأن الحريق بسبب ماس كهربائي.

وتوفي شخص وأصيب 4 آخرين إثر نشوب حريق داخل مبنى جولدز جيم بمنطقة المهندسين، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقى العلاج اللازم، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

كان نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مبني جولدز جيم، بمنطقة المهندسين، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مبني جولدز جيم بمنطقة المهندسين.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مبني جولدز جيم حريق صالة رياضية حريق المهندسين حريق

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