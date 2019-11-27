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استشاري محور 30 يونيو: مصر تسعى للتصدير لـ2 مليار مواطن (فيديو)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:50 ص
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محور 30 يونيو
محور 30 يونيو
كساب أحمد
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قال الدكتور عماد نبيل، استشاري محور 30 يونيو، إن المحور هو تبادلي لقناة السويس ويربط بين إقليم القناة، ويبدأ من بور سعيد، والمرحلة الأولى تنتهي في الإسماعيلية بطول 100 كيلو متر، والمرحلة الثانية تبدأ من الإسماعيلية نحو السويس، بطول 110 كيلو متر، وإجمالي طول المحور 210 كيلو متر.

وتابع" نبيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الهدف من إنشاء محور 30 يونيو ربط بين الموانئ المصرية في بورسعيد والإسماعيلية والعين السخنة والمناطق الاقتصادية، وموانئ البحر المتوسط.

ولفت إلى أن ربط الموانئ المصرية بعضها ببعض، يأتي في إطار سعي مصر للاتصال بـ40% من القوى الاقتصادية بالعالم، والتصدير لـ2 مليار مواطن، معقبًا: "مصر تعمل على أن تتحول إلى ناقل دولي، وهذا الأمر لا يمكن أن يحقق إلا بربط الموانئ المصرية بعضها ببعض". 
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