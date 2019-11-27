دوري أبطال أوروبا.. ترتيب مجموعة بايرن ميونخ عقب مباراة النجم الأحمر

استطاع نادي بايرن ميونخ الألماني أن يفوز على نظيره نادي النجم الأحمر الصربي بستة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





أهداف مبارة بايرن ميونخ والنجم الأحمر

وسجل أهداف نادي بايرن ميونخ الستة في مرمى نادي النجم الأحمر كل من ليون جوريتزكا في الدقيقة 14 و روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53 و 6 4 و67 وكورينتين توليسو في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونخ بسداسية نظيفة.





مجموعة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي بايرن ميونخ في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي توتنهام ونادي النجم الأحمر ونادي أولمبياكوس.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي بايرن ميونخ إلى 15 نقطة ليتسمر في صدارة جدول ترتيب مجموعته بينما يقف رصيد نادي النجم الأحمر عند 3 نقاط في المركز الثالث.





نتيجة مباراة توتنهام وأولمبياكوس اليوم

كما تمكن نادي توتنهام من الفوز على نظيره نادي أولمبياكوس بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.





ترتيب مجموعة بايرن ميونخ عقب مباراة اليوم

ويستعرض لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب مجموعة بايرن ميونخ عقب مباريات اليوم الثلاثاء كالآتي:

1- بايرن ميونخ 15 نقطة

2- توتنهام 10 نقاط

3- النجم الأحمر 3 نقاط

4- النجم الأحمر نقطة وحيده