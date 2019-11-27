Advertisements
Advertisements
Advertisements

دوري أبطال أوروبا.. ترتيب مجموعة بايرن ميونخ عقب مباراة النجم الأحمر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:07 ص
Advertisements
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
حسام مجدي
Advertisements
استطاع نادي بايرن ميونخ الألماني أن يفوز على نظيره نادي النجم الأحمر الصربي بستة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 أهداف مبارة بايرن ميونخ والنجم الأحمر
وسجل أهداف نادي بايرن ميونخ الستة في مرمى نادي النجم الأحمر كل من ليون جوريتزكا في الدقيقة 14 و روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53 و 64 و67 وكورينتين توليسو في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونخ بسداسية نظيفة.

مجموعة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
ويتواجد نادي بايرن ميونخ في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي توتنهام ونادي النجم الأحمر ونادي أولمبياكوس.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي بايرن ميونخ إلى 15 نقطة ليتسمر في صدارة جدول ترتيب مجموعته بينما يقف رصيد نادي النجم الأحمر عند 3 نقاط في المركز الثالث.

نتيجة مباراة توتنهام وأولمبياكوس اليوم
كما تمكن نادي توتنهام من الفوز على نظيره نادي أولمبياكوس بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ترتيب مجموعة بايرن ميونخ عقب مباراة اليوم
ويستعرض لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب مجموعة بايرن ميونخ عقب مباريات اليوم الثلاثاء كالآتي:
1- بايرن ميونخ 15 نقطة
2- توتنهام 10 نقاط
3- النجم الأحمر 3 نقاط
4- النجم الأحمر نقطة وحيده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس يلا شوت ريال مدريد يلا شوت حصري يلا شوت الجديد هدف رونالدو اليوم هازارد نييجة مباراة ريال مدريد اليوم نيمار نتيجة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد نتيجة مباراة مانشستر سيتي نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان نتيجة مباراة باريس سان جيرمان نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا مورينيو وتوتنهام ملخص مباراة ريال مدريد مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم مشاهدة مباراة يوفنتوس مشاهدة دوري أبطال أوروبا مباريات دوري أبطال أوروباالقادمة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بث مباشر beIN SPORTS الان REAL MADRID VS PSG «دوري أبطال أوروبا»

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر .. مشاهدة ريال مدريد اليوم real madrid vs paris saint germain live stream free

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ريال مدريد «1» وباريس سان جيرمان «1» بث مباشر beIN SPORT HD

منذ ساعتين و 22 دقيقة

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 14 ساعة

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 4 ساعات

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

أخبار برشلونة اليوم: دليل جديد على فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وصدمة لرونالدو.. وتحديد خليفة بيكيه

منذ ساعة و 9 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر paris saint germain vs real madrid live free

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

6 مواجهات مرتقبة لتوتنهام في دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليهم

عاجل.. بايرن ميونخ يعلن عن تطور جديد في إصابة نجم الفريق

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأولمبياكوس بث مباشر كورة ستار Kora star يلا شوت بث مباشر بايرن ميونخ اليوم كورة لايف bayern

يلا شوت - YouTube مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأولمبياكوس بث مباشر يلا كورة koooragoal رابط ماتش بايرن بدون تقطيع NOW

كورة لايف - beIN SPORTS مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأولمبياكوس يوتيوب رابط KORA STAR جول ليفاندوفسكي مباراةبايرنNOW

موعد مباراة توتنهام وأولمبياكوس اليوم الثلاثاء 26-11-2019 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

09:15 م

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

09:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status