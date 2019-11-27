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مانشستر سيتي يتعثر أمام شاختار دونيتسك بدوري الأبطال

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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لاعبي مانشستر سيتي
لاعبي مانشستر سيتي
محمد الصو
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إنتهت منذ قليل مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وحقق مانشستر سيتي نتيجة مخيبة بعد التعادل مع شاختار، بهدف لكل فريق، حيث تقدم للسيتي، جوندوجان لاعب الفريق، بالدقيقة 56 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل السيتيزن لحساب المجموعة الثالثة.

ونجح سولومون لاعب شاختار، في إحراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 65 من عمر المباراة، ليخطف نقطة خارج الديار.

وبدأ مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، بتشكيل مكون من:

إيدرسون
أنجلينو - أوتامندي - فرناندينيو - كانسيلو
رودري - جوندوجان - دي بروينه
سترلينج - جيسوس - برناردو

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 11في صدارة المجموعة ويضمن التأهل رسميًا للدور المقبل، فيما تأجل حسم البطاقة الثانية للجولة الأخيرة، حيث احتل دونيتسك المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
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