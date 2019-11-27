Advertisements
Advertisements
Advertisements

صاروخية ديبالا تقود يوفنتوس للفوز على أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:04 ص
Advertisements
ديبالا
ديبالا
أحمد عصام
Advertisements
نجح فريق يوفنتوس الإيطالي في تحقيق الفوز على فريق أتليتكو مدريد الإسباني بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب اليوفي ارينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد :-
وسجل اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا هدف فريق يوفنتوس الوحيد في المباراة عن طريق تسديدة صاروخية من كرة ثابتة من الجهة اليسرى في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء.

ترتيب مجموعة يوفنتوس وأتليتكو مدريد :-
ورفع فريق يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وحسم الفريق الإيطالي صدارته لتلك المجموعة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

ونجح فريق بايرن ليفركوزن في تحقيق فوزا صعبا على فريق لوكوموتيف موسكو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في روسيا، ورفع الفريق الألماني رصيده إلى 6 نقاط بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق أتليتكو مدريد الإسباني في ألمانيا.

مباريات الجولة السادسة من مجموعة يوفنتوس وأتليتكو مدريد :-
وسوف يلتقي فريق أتليتكو مدريد في الجولة المقبلة ضد فريق لوكوموتيف موسكو على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، بينما يستضيف فريق بايرن ليفركوزن الألماني نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس يلا شوت ريال مدريد يلا شوت حصري يلا شوت الجديد هدف رونالدو اليوم هازارد نييجة مباراة ريال مدريد اليوم نيمار نتيجة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد نتيجة مباراة مانشستر سيتي نتيجة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان نتيجة مباراة باريس سان جيرمان نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا مورينيو وتوتنهام ملخص مباراة ريال مدريد مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم مشاهدة مباراة يوفنتوس مشاهدة دوري أبطال أوروبا مباريات دوري أبطال أوروباالقادمة

أخبار تهمك

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بث مباشر beIN SPORTS الان REAL MADRID VS PSG «دوري أبطال أوروبا»

منذ ساعتين و 35 دقيقة

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: دليل جديد على فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وصدمة لرونالدو.. وتحديد خليفة بيكيه

منذ ساعة و 8 دقيقة

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر .. مشاهدة ريال مدريد اليوم real madrid vs paris saint germain live stream free

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر paris saint germain vs real madrid live free

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد «1» وباريس سان جيرمان «1» بث مباشر beIN SPORT HD

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل أتليتكو مدريد ويوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

دوري الأبطال - يوفنتوس يقسو على ليفركوزن.. وأتليتكو مدريد يحقق انتصار سهل في موسكو

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا (2-0).. تعرف على ترتيب فرق المجموعة

موعد مباراة أتليتكو مدريد الإسبانى وبايرن ليفركوزن الألمانى بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 22/9/2019

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس ronaldo بث مباشر LIVE رابط ماتش يوفنتوس ولوكوموتيف بدون تقطيع جودة متعددة NO

‫ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو‬‎ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

09:15 م

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

09:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status