صاروخية ديبالا تقود يوفنتوس للفوز على أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

نجح فريق يوفنتوس الإيطالي في تحقيق الفوز على فريق أتليتكو مدريد الإسباني بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب اليوفي ارينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





أهداف مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد :-

وسجل اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا هدف فريق يوفنتوس الوحيد في المباراة عن طريق تسديدة صاروخية من كرة ثابتة من الجهة اليسرى في الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء.





ترتيب مجموعة يوفنتوس وأتليتكو مدريد :-

ورفع فريق يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وحسم الفريق الإيطالي صدارته لتلك المجموعة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.





ونجح فريق بايرن ليفركوزن في تحقيق فوزا صعبا على فريق لوكوموتيف موسكو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت في روسيا، ورفع الفريق الألماني رصيده إلى 6 نقاط بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق أتليتكو مدريد الإسباني في ألمانيا.





مباريات الجولة السادسة من مجموعة يوفنتوس وأتليتكو مدريد :-

وسوف يلتقي فريق أتليتكو مدريد في الجولة المقبلة ضد فريق لوكوموتيف موسكو على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، بينما يستضيف فريق بايرن ليفركوزن الألماني نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي.



