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مواعيد مباريات الجولة الحاسمة من دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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ليفربول ونابولي
ليفربول ونابولي
عبد الرحمن السيد
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انتهت منذ لحظات مباريات اليوم الأول من مباريات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالعديد من النتائج المفاجأة، فيما تقام باقي مباريات الجولة الخامسة غدًا الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019.

ويرصد لكم موقع الفجرر الرياضي مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا:-

سالزبورج ريد بول النمساوي ضد ليفروبول: وتقام يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

نابولي ضد جينك البلجيكي: وتقام يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد ليل الفرنسي: وتقام يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند الألماني ضد سلافيا براج التشيكي: وتقام يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

أوليمبيك ليون ضد أر بي ليبيزيج: وتقام يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

بنفيكا البرتغالي ضد زينيت سان بيطرسبرج: وتقام يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

أياكس أمستردام الهولندي ضد فالنسيا الإسباني: وتقام يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

إنتر ميلان ضد برشلونة: وتقام يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

شاختار ضد أتالانتا: وتقام يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

دينامو زغرب ضد مانشستر سيتي: وتقام يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

كلوب بروج ضد ريال مدريد: وتقام يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد ضد لوموكتيف موسكو: وتقام يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

بايرن ليفركوزن ضد يوفنتوس: وتقام يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان ضد جالطة سراي التركي: وتقام يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

أوليمبياكوس ضد النجم الأحمر: وتقام يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونيخ ضد توتنهام: وتقام يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

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