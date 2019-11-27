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ترتيب مجموعة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بعد التعادل اليوم

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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انتهت مباريات المجموعة الأولي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أقيم اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات من البطولة الأوروبية، بلقاء بين جالطة سراي التركي وكلوب بروج البلجيكى ولقاء أخر قوي فى قمة المجموعة جمع بين كل من ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي.


التعادل الإيجابي يحسم مباراة جالطة سراي التركي وكلوب بروج البلجيكى
انتهي لقاء جالطة سراي التركي وكلوب بروج البلجيكى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق كان قد تقدم أدم بيوك للفريق التركى فى الدقيقة 11 من زمن اللقاء ثم تعادل كريبين دياتا لاعب كلوب بروج فى الدقائق الأخيرة وشهد اللقاء حالتى طرد للفريق البلجيكى كل من دياتا وكلينتون ماتا.


التعادل الإيجابي يحسم مباراة ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي
انتهي لقاء ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق فى مباراة قوية، كان ريال مدريد قد تقدم بهدفي كربم بنزيمة فى الدقائق 17 و79 ولكن سرعان ما عاد الفريق الفرنسي بهدفين عن طريق كيليان مبابي فى الدقيقة 80 ثم تعادل باريس عن طريق سارابيا فى الدقيقة 83.


ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان 13 نقطة
ريال مدريد 8 نقاط
كلوب بروج البلجيكى 3 نقاط
جالطة سراي التركي نقتطين.
وحسم باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسبانى التأهل من دور المجموعات بعد تعادل اليوم.

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