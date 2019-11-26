ريال مدريد يتعادل مع باريس سان جيرمان ويتأهلان لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة فريق ريال مدريد الإسباني مع ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 – 2020.





جاءت أحداث الشوط الأول حماسية وهجومية وكان السيطرة لفريق ريال مدريد، والذي نجح في التقدم بهدف دون مقابل سجله الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 17، وذلك بعد متابعة جيدة لتسديدة قوية من زميله ايسكو ارتدت من القائم الأيمن لمرمي الفريق الباريسي ليضعها "بنزيما" بسهولة داخل الشباك.





وشهد الشوط الأول من المباراة واقعة تحكيمية مثيرة وذلك بعدما أعلن حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وأشهر البطاقة الحمراء في وجه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، قبل أن يتراجع عن قرارته بعد اللجوء لتقنية الفيديو حيث اكتشف وجود خطأ لصالح "مارسيلو" في منتصف الملعب.





وفي الشوط الثاني واصل ريال مدريد الضغط الهجومي علي دفاعات باريس سان جيرمان منذ الدقائق الأولي بحثا عن هدف ثاني، وقابله تحسن نسبي في أداء الفريق الفرنسي الهجومي، حيث استطاع لاعبيه الاستحواذ على الكرة بعض أوقات اللقاء، ونجحوا في تهديد مرمي كورتوا ولكن دون أي أهداف.





ونجح الفرنسي كريم بنزيما في احراز الهدف الثاني لفريق ريال مدريد في الدقيقة 79، ولكن فرحة لاعبي الملكي لم تدم طويلا بعدما جاء الرد سريعًا من باريس سان جيرمان بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق الثنائي، كيليان مبابي، وبابلو سارابيا بالدقيقتين 81، 83 من زمن اللقاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.





وكانت مباراة كلوب بروج البلجيكي ضد جالطة سراي التركي في المجموعة ذاتها انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.





تأهل ريال مدريد وباريس سان جيرمان لدور الـ16:

وحسم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني تأهلهما رسميًا لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الرابعة قبل جولة واحدة من انتهاء مرحلة المجموعات، حيث أصبح ترتيب المجموعة بعد مباريات الجولة الخامسة كالتالي:





1- باريس سان جيرمان .. 13 نقطة

2- ريال مدريد .. 8 نقاط

3- كلوب بروج .. 3 نقاط

4- جالطة سراي .. 2 نقطة