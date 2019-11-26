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حجز أكثر من 3 آلاف علبة سجائر بمجاز الباب
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:53 م
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مروى الجلاصي
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في إطار التصدي لظاهرة الإحتكار والتجارة الموازية والتوزيع غير القانوني في مجال التبغ، تم إجراء حملة مشتركة بين مركز الأمن الوطني بمجاز الباب ومركز الشرطة البلدية بالمكان.
وقد وقع إجراء الحملة المذكورة، على أصحاب رخص التزود بالتبغ بالجهة، وأسفرت عن حجز 3160 علبة سجائر مختلفة الأنواع، بقيمة مالية قدرها 8220 دينار.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المخالفين، وتحرير محضر إقتصادي موضوعه، "إخفاء بضاعة والمضاربة وحجز كمية من السجائر".
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