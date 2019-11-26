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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-11-2019
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:52 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
خيمت التراجعات على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .
اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0621 جنيهًا للشراء 16.1820 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6940 جنيهًا للشراء 17.8294 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.6735 جنيهًا للشراء 20.8344 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.1088 جنيهًا للشراء 16.2307 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7426 جنيهًا للشراء 14.8541 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
ريال سعودي 4.2830 جنيهًا للشراء 4.3152 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.8357 جنيهًا للشراء 53.2479 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3724 جنيهًا للشراء 4.4059 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2813 جنيهًا للشراء 2.2986 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0621
|
16.1820
|
يورو
|
17.6940
|
17.8294
|
جنيه إسترليني
|
20.6735
|
20.8344
|
فرنك سويسري
|
16.10888
|
16.2307
|
100 ين ياباني
|
14.7426
|
14.8541
|
ريال سعودي
|
4.2830
|
4.3152
|
دينار كويتي
|
52.8357
|
53.2479
|
درهم اماراتي
|
4.3724
|
4.4059
|
اليوان الصيني
|
2.2813
|
2.2986
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