Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-11-2019

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:52 م
Advertisements
اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار العملات الأجنبية اليوم

خيمت التراجعات على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء  أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0621 جنيهًا للشراء 16.1820 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.6940 جنيهًا للشراء 17.8294 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.6735 جنيهًا للشراء 20.8344 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.1088 جنيهًا للشراء 16.2307 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7426 جنيهًا للشراء 14.8541 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
ريال سعودي 4.2830 جنيهًا للشراء 4.3152 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.8357 جنيهًا للشراء 53.2479 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3724 جنيهًا للشراء 4.4059 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2813 جنيهًا للشراء 2.2986 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 


العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0621

16.1820

يورو

17.6940

17.8294

جنيه إسترليني

20.6735

20.8344

فرنك سويسري

16.10888

16.2307

100 ين ياباني

14.7426

14.8541

ريال سعودي

4.2830

4.3152

دينار كويتي

52.8357

53.2479

درهم اماراتي

4.3724

4.4059

اليوان الصيني

2.2813

2.2986

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر العملات الاجنبية سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الاماراتي سعر الجنيه الاسترليني الفرنك السويسري البنك المركزي اسعار العملات الاجنبية

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

الآن

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

الآن

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

الآن

بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بث مباشر beIN SPORTS الان REAL MADRID VS PSG «دوري أبطال أوروبا»

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار صادم.. الأهلي يحسم موقف عودة نجمه المعار

منذ حوالي 6 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: دليل جديد على فوز ميسي بالكرة الذهبية.. وصدمة لرونالدو.. وتحديد خليفة بيكيه

منذ ساعة و 9 دقيقة

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر .. مشاهدة ريال مدريد اليوم real madrid vs paris saint germain live stream free

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ريال مدريد «1» وباريس سان جيرمان «1» بث مباشر beIN SPORT HD

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر paris saint germain vs real madrid live free

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

الآن

مفاجأة مدوية.. نجم المنتخب الأوليمبي يطلب الخلع من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

موضوعات متعلقة

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 16-8-2019 بالبنوك

اسعار الفائدة علي حساب توفير.. "بـ أعلي 8 بنوك"

محدث.. اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

اسعار العملات اليوم في مصر الثلاثاء 5-11-2019.. تحركات العملات الاجنبية والريال السعودى يرتفع وحيدا

اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري الأحد 10 نوفمبر 2019 .. أداء مستقر في البنك الأهلى

أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 20-11-2019.. والريال السعودي يتراجع أمام الجنيه المصري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool vs napoli live stream free بدون تقطيع ليفربول uefa champions league

«يلا شوت» مشاهد مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع uefa champions league محمد صلاح

09:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

09:15 م

barca YouTube مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR

09:15 م

مشاهدة مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند بث مباشر LIVE barcelona vs dortmund رابط ماتش برشلونة ودورتموند live stream

09:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status