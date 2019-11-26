أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-11-2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم





خيمت التراجعات على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، و وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .









اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0621 جنيهًا للشراء 16.1820 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6940 جنيهًا للشراء 17.8294 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.6735 جنيهًا للشراء 20.8344 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.1088 جنيهًا للشراء 16.2307 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.7426 جنيهًا للشراء 14.8541 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم ريال سعودي 4.2830 جنيهًا للشراء 4.3152 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.8357 جنيهًا للشراء 53.2479 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3724 جنيهًا للشراء 4.4059 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2813 جنيهًا للشراء 2.2986 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر





