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الطفل المعجزة: اكتشفوا تفوقي في "KG 1".. وليس دي وقت فراغ

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 12:22 ص
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الطالب المعجزة
الطالب المعجزة
هدى عبدالرازق
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قال الطالب عمرو عزت، والمعروف إعلاميا بـ "الطفل معجزة"، إن أسرته لاحظوا تفوقه وهى في "KG 1"، وبدأوا يطوروا من مهارته، لافتا إلى أن والده مدرس رياضيات.

وأشار "عزت"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه يحضر محاضرات في كلية العلوم جامعة منذ عامين ونصف، ويتعامل مع زملائه بالكلية بشكل طبيعي، معقبا: "طالب عادي بس قصير شوية"، وعندما علموا أنه في الصف السادس الإبتدائي صدموا في البداية.

وأضاف أن زملائه في المدرسة لا يعلمون أنه يحضر محاضرات بالجامعة، ويعتبرونه طالب متفوق، لافتًا إلى أنه يحلم أنه يكون عالم رياضيات، متابعا أنه ليس لديه وقت فراغ، ويتمرن كاراتيه، ولا يستهويه "البلايستيشن"، لافتا إلى أنه ينام مبكرا ليكون تركيزه عالي.
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