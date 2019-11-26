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ريمونتادا مورينيو تقود توتنهام لسحق أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 11:53 م
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ريمونتادا مورينيو
ريمونتادا مورينيو
علي ماهر حلمي
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حقق نادي توتنهام الإنجليزي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للنادي اللندني تحقيق فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين علي حساب نظيره فريق أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث استطاع نادي أولمبياكوس اليوناني في إنهاء الشوط الأول بالتقدم علي حساب فريقه توتنهام الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف حيث سجل المهاجم الدولي المغربي يوسف العربي في الدقيقة 6 وأضاف مدافع نادي أولمبياكوس روبين سيميدو الهدف الثاني في الدقيقة 19 وقلص اللاعب الدولي الإنجليزي ديلي الي صانع ألعاب نادي توتنهام النتيجة في الدقيقة 46.


بينما أضاف المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب ونادي توتنهام هدف التعادل في الدقيقة 50 وسجل سيرجي اوريه مدافع نادي توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة 73 وأضاف هاري كين الهدف الرابع في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب نادي توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وبهذه النتيجة ضمن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي الصعود رسميا للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث رفع رصيده من النقاط الي 10 في المركز الثاني بالمجموعة بينما ودع نادي أولمبياكوس اليوناني بطولة دروي أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

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