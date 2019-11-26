ضبط طن زيت طعام مجهول في حملة مكبرة بالدقهلية (صور)

تمكنت حملة مكبرة شنتها رئاسة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من ضبط طن و40 كرتونة زيت طعام بدون بيانات وبدون علامات تجارية بقرية أوليلة.



وتم تنفيذ الحملة تنفيذا لتعليمات العميد أركان حرب المهندس عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر.



قاد الحملة محمد البيلى نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالتعاون مع مباحث تموين ميت غمر بقيادة العقيد علاء شلش والصحة والتموين والطب البيطري للـتأكد من عدم وجود أي مخالفات تضر بصحة المواطنين.



وأسفرت الحملة عن ضبط طن زيت طعام داخل خزان( تنك بلاستك ) بدون بيانات وبدون علامات تجارية وبدون فواتير و40 كرتونة زيت طعام بدون علامة تجارية وبدون فواتير و5700 زجاجة فارغة مخصصة للتعبئة مخالفة للقانون 113 لسنة 1994 بدون فواتير والقانون 82 لسنة 2002 علامات تجارية بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر.



وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة، كما تم إعدام 10 كيلو كبدة مجمدة و5 كيلو فراخ بانيه و4 كيلو جمبري كامل مجمد جميعهم غير صالح للاستخدام الآدمي لوجود تغير في الخواص الطبيعية وظهور علامات التلف وتحرير محضر عدم إعلان مخازن بأحد الأسواق التجارية بمدينة ميت غمر.



وتم تحرير محضر عدم الإعلان عن المنتج النهائي و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية بمخبز سياحي.



شارك في الحملة رضا أبو ردة من قوة تفتبش بمباحث تموين ميت غمر وغريب عبد المحسن وكمال وهبة وعماد محمد مفتشي تموين بندر ميت غمر ومحمد منصور مفتش اغذية بمكتب مراقبة الاغذية المركزي بميت غمر والدكتور محمد سيد أحمد بالطب البيطري وقوه من مباحث تموين ميت غمر.